https://ria.ru/20240202/nalog-1925032079.html

В СФ не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран

В СФ не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран - РИА Новости, 02.02.2024

В СФ не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран

Зарубежные туристы, приезжающие в Россию, лояльно относятся к нашей стране, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:06

2024-02-02T14:06

2024-02-02T14:44

иван абрамов

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

туризм

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Зарубежные туристы, приезжающие в Россию, лояльно относятся к нашей стране, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, сенатор не поддержал введение налога для путешественников из недружественных стран. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, передавший в ЦИК подписные листы для выдвижения кандидатом на выборах президента, сообщил РИА Новости, что направил в Госдуму и ФНС обращение с требованием ввести принудительный налог на всех прибывающих в Россию туристов из недружественных стран. "Я думаю, что это люди, которые не против России, лояльно относятся к нашей стране", - сказал Абрамов. По его мнению, брать с них дополнительный налог – только создавать препоны для таких поездок. "Я здесь не вижу смысла", - добавил политик. Кроме того, доходы от предполагаемого налога будут небольшими, поскольку поток таких туристов небольшой, ведь сейчас между странами "самолеты не летают, поезда не ходят", сказал Абрамов. Комментируя инициативу в целом, сенатор предположил, что "человек хочет, чтобы о нем написали в газете".

https://ria.ru/20240202/nalog-1925004320.html

https://ria.ru/20240202/turpotok-1924949146.html

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иван абрамов, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)