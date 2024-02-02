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В СФ не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран - РИА Новости, 02.02.2024
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Туризм
 
14:06 02.02.2024 (обновлено: 14:44 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/nalog-1925032079.html
В СФ не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран
В СФ не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран - РИА Новости, 02.02.2024
В СФ не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран
Зарубежные туристы, приезжающие в Россию, лояльно относятся к нашей стране, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:06
2024-02-02T14:44
иван абрамов
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
туризм
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Зарубежные туристы, приезжающие в Россию, лояльно относятся к нашей стране, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, сенатор не поддержал введение налога для путешественников из недружественных стран. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, передавший в ЦИК подписные листы для выдвижения кандидатом на выборах президента, сообщил РИА Новости, что направил в Госдуму и ФНС обращение с требованием ввести принудительный налог на всех прибывающих в Россию туристов из недружественных стран. "Я думаю, что это люди, которые не против России, лояльно относятся к нашей стране", - сказал Абрамов. По его мнению, брать с них дополнительный налог – только создавать препоны для таких поездок. "Я здесь не вижу смысла", - добавил политик. Кроме того, доходы от предполагаемого налога будут небольшими, поскольку поток таких туристов небольшой, ведь сейчас между странами "самолеты не летают, поезда не ходят", сказал Абрамов. Комментируя инициативу в целом, сенатор предположил, что "человек хочет, чтобы о нем написали в газете".
https://ria.ru/20240202/nalog-1925004320.html
https://ria.ru/20240202/turpotok-1924949146.html
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иван абрамов, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Иван Абрамов, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Туризм
В СФ не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран

В СФ не поддержали введение налога для путешественников из недружественных стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Зарубежные туристы, приезжающие в Россию, лояльно относятся к нашей стране, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, сенатор не поддержал введение налога для путешественников из недружественных стран.
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, передавший в ЦИК подписные листы для выдвижения кандидатом на выборах президента, сообщил РИА Новости, что направил в Госдуму и ФНС обращение с требованием ввести принудительный налог на всех прибывающих в Россию туристов из недружественных стран.
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В ГД не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран
Вчера, 12:24
"Я думаю, что это люди, которые не против России, лояльно относятся к нашей стране", - сказал Абрамов. По его мнению, брать с них дополнительный налог – только создавать препоны для таких поездок. "Я здесь не вижу смысла", - добавил политик.
Кроме того, доходы от предполагаемого налога будут небольшими, поскольку поток таких туристов небольшой, ведь сейчас между странами "самолеты не летают, поезда не ходят", сказал Абрамов.
Комментируя инициативу в целом, сенатор предположил, что "человек хочет, чтобы о нем написали в газете".
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ТуризмИван АбрамовГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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