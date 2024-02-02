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В ГД не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран
В ГД не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран - РИА Новости, 02.02.2024
В ГД не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран
Депутат ГД Наталья Костенко (ЕР) не поддерживает идею "Коммунистов России" о введении налога на туристов из недружественных стран, таким туристам нужно,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:24
2024-02-02T12:24
2024-02-02T13:00
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Депутат ГД Наталья Костенко (ЕР) не поддерживает идею "Коммунистов России" о введении налога на туристов из недружественных стран, таким туристам нужно, наоборот, показывать культуру России и делать так, чтобы "они видели, как их обманывает пропаганда в их странах". Ранее председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, передавший в ЦИК подписные листы для выдвижения кандидатом на выборах президента, заявил РИА Новости, что направил в Госдуму и ФНС обращение с требованием ввести принудительный налог на всех прибывающих в Россию туристов из недружественных стран. "Не поддерживается. Во-первых, таким образом, мы будем наказывать людей, которые решили в такое сложное время к нам приехать, привезти нам свои деньги, ознакомиться с нашей культурой. Скорее всего, они наши сторонники, а не враги… Страдать-то будут не руководители стран, а люди, если это деловой туризм - бизнес", - сказала она РИА Новости. По словам депутата, наоборот есть заинтересованность в том, чтобы в Россию приезжало больше людей, особенно из недружественных стран, чтобы "они видели, как их обманывает пропаганда в их странах". "И соотечественникам это могли рассказывать из первых уст", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20240202/turpotok-1924949146.html
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наталья костенко, сергей малинкович, госдума рф, россия, новости - туризм
Наталья Костенко, Сергей Малинкович, Госдума РФ, Россия, Туризм, Новости - Туризм
В ГД не поддержали введение налога на туристов из недружественных стран
Депутат ГД не поддержала введение налога на туристов из недружественных стран
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Депутат ГД Наталья Костенко (ЕР) не поддерживает идею "Коммунистов России" о введении налога на туристов из недружественных стран, таким туристам нужно, наоборот, показывать культуру России и делать так, чтобы "они видели, как их обманывает пропаганда в их странах".
Ранее председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, передавший в ЦИК подписные листы для выдвижения кандидатом на выборах президента, заявил РИА Новости, что направил в Госдуму и ФНС обращение с требованием ввести принудительный налог на всех прибывающих в Россию туристов из недружественных стран.
Названо число туристов, приехавших в Россию из недружественных стран
"Не поддерживается. Во-первых, таким образом, мы будем наказывать людей, которые решили в такое сложное время к нам приехать, привезти нам свои деньги, ознакомиться с нашей культурой. Скорее всего, они наши сторонники, а не враги… Страдать-то будут не руководители стран, а люди, если это деловой туризм - бизнес", - сказала она РИА Новости.
По словам депутата, наоборот есть заинтересованность в том, чтобы в Россию приезжало больше людей, особенно из недружественных стран, чтобы "они видели, как их обманывает пропаганда в их странах".
"И соотечественникам это могли рассказывать из первых уст", - добавила парламентарий.
РСТ: в 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов