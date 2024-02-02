https://ria.ru/20240202/moskva-1924991778.html

Около 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве

Около 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве - РИА Новости, 02.02.2024

Около 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства с 2015 года провели капитальный ремонт в почти 14 тысяч многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:42

2024-02-02T11:42

2024-02-02T11:42

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с 2015 года провели капитальный ремонт в почти 14 тысяч многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичная программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тысяч многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года", - пояснил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках программы обновляют внешний облик дома, производится замена инженерных систем, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы. За время реализации программы с 2015 года отремонтировали более 9 тысяч фасадов, свыше 8 тысяч крыш, почти 4,5 тысячи подъездов, в более 10 тысяч домов заменили инженерные системы. "Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых температур наружного воздуха", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет никакого дополнительного продления периода эксплуатации. В рамках программы капремонта уже заменили более 45,2 тысячи лифтов. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - уточил Бирюков.

https://ria.ru/20240201/moskva-1924814320.html

https://ria.ru/20240130/lift-1924322376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, капремонт в москве