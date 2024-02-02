https://ria.ru/20240202/moskva-1924991778.html
Около 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве
Около 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве - РИА Новости, 02.02.2024
Около 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства с 2015 года провели капитальный ремонт в почти 14 тысяч многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:42
2024-02-02T11:42
2024-02-02T11:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916512957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11bb8bc258ea0969529822d31ebcfa1f.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с 2015 года провели капитальный ремонт в почти 14 тысяч многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичная программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тысяч многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года", - пояснил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках программы обновляют внешний облик дома, производится замена инженерных систем, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы. За время реализации программы с 2015 года отремонтировали более 9 тысяч фасадов, свыше 8 тысяч крыш, почти 4,5 тысячи подъездов, в более 10 тысяч домов заменили инженерные системы. "Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых температур наружного воздуха", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. "С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет никакого дополнительного продления периода эксплуатации. В рамках программы капремонта уже заменили более 45,2 тысячи лифтов. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - уточил Бирюков.
https://ria.ru/20240201/moskva-1924814320.html
https://ria.ru/20240130/lift-1924322376.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916512957_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e315fb61c3c83fcc619b3fa6e6890ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с 2015 года провели капитальный ремонт в почти 14 тысяч многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичная программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России
, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту в почти 14 тысяч многоквартирных домов - это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года", - пояснил Бирюков.
Более 130 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2023 году
Заместитель мэра рассказал, что в рамках программы обновляют внешний облик дома, производится замена инженерных систем, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы.
За время реализации программы с 2015 года отремонтировали более 9 тысяч фасадов, свыше 8 тысяч крыш, почти 4,5 тысячи подъездов, в более 10 тысяч домов заменили инженерные системы.
"Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых температур наружного воздуха", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
Более 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет никакого дополнительного продления периода эксплуатации. В рамках программы капремонта уже заменили более 45,2 тысячи лифтов. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - уточил Бирюков.