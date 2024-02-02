https://ria.ru/20240202/moldaviya-1925017806.html

Акция протеста молдавской оппозиции прошла под свистки провокаторов

Акция протеста молдавской оппозиции прошла под свистки провокаторов - РИА Новости, 02.02.2024

Акция протеста молдавской оппозиции прошла под свистки провокаторов

Акция протеста сторонников оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) у здания правительства против политики правящей партии "Действие и... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:20

2024-02-02T13:20

2024-02-02T13:20

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КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Акция протеста сторонников оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) у здания правительства против политики правящей партии "Действие и солидарность" прошла без особых эксцессов, но под свистки провокаторов, передает корреспондент РИА Новости. Митингующие вышли с плакатами, призывающими остановить рост цен, не разрушать предприятие "Железная дорога Молдавии", выплатить зарплаты бюджетникам и отказаться от приватизации госсобственности. Собравшиеся требовали отставки правительства в полном составе. На антиправительственный протест пришли провокаторы, которые пытались свистками заглушить звук микрофона. Пришлось вмешаться полиции. "Все сегодня понимают, что главными грабителями наших граждан являются люди, которые сидят в этом здании (правительства – ред.), в парламенте и являются парламентским большинством, и самое главное – президент Майя Санду, которая за государственный счет пытается переизбраться на второй срок. Они не способны ответить за свои поступки, не способны предложить чего-то лучшего для нашей страны и для наших граждан", - заявила депутат от БКС Диана Караман. "Эта власть вернула страну к деревянной сапе. Все, к чему они прикасаются, оказывается разрушенным. ГП "Железная дорога Молдовы", которое много лет было прибыльным, сегодня уже хотят отдать в частные руки. Мы хотим сказать этим господам, что на самом деле проблема не в предприятии, а в этой власти, которая не может ничем управлять. Не можете – уходите, освободите место для тех, кто сможет это сделать", – заявил еще один депутат от БКС Григорий Новак. Накануне сторонники оппозиции провели антиправительственный митинг перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии "Возрождение" присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Майи Санду, правительства Дорина Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240202/molaviya-1924925296.html

https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924775622.html

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