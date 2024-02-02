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В ПМР объяснили, почему Молдавия против проведения там российских выборов - РИА Новости, 02.02.2024
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02:45 02.02.2024 (обновлено: 02:52 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/moldaviya-1924932371.html
В ПМР объяснили, почему Молдавия против проведения там российских выборов
В ПМР объяснили, почему Молдавия против проведения там российских выборов - РИА Новости, 02.02.2024
В ПМР объяснили, почему Молдавия против проведения там российских выборов
Властям Молдавии поступила жёсткая установка не допустить голосования граждан Приднестровья на выборах президента России, считает депутат Верховного совета... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T02:45
2024-02-02T02:52
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ТИРАСПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Властям Молдавии поступила жёсткая установка не допустить голосования граждан Приднестровья на выборах президента России, считает депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на выборах президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. "Я уверен, что властям Кишинёва поступила жёсткая установка не допустить голосования приднестровцев на выборах президента России, чтобы не показывать внешнему миру пророссийской ориентации многонационального народа ПМР", - сказал Сафонов РИА Новости. Депутат ПМР обратил внимание на то, что сейчас в Молдавии администрация президента Майи Санду готовит референдум. По его словам, голосование должно дать результат, согласно которому жители всей Молдавии стремятся в Евросоюз и якобы не хотят никаких интеграционных процессов с Россией. "Если приднестровцы, обладающие российскими паспортами, массово проголосуют на выборах президента РФ на территории непосредственно ПМР, то это обрушивает во многом задумку с кишинёвским референдумом и делает его ненужным. По крайней мере, в части, касающейся Приднестровья", - отметил Сафонов. Он предполагает, что в ближайшее время от власти Молдавии следует ждать угроз в адрес и Москвы, и Тирасполя, лишь бы не допустить создания российских избирательных участков в Приднестровье. "Видимо, план таков: заболтать Москву, лишь бы та не развёртывала участки по выборам президента России в Приднестровье. Если это не сработает, тогда вновь забушует антироссийская и антиприднестровская истерика, а на ПМР пойдёт усиленное давление", - подытожил Сафонов. В минувший понедельник новый глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в эфире национального радио "Молдова-1", что вопрос открытия участков для граждан РФ на территории Молдавии еще обсуждается. Он тоже подчеркнул, что Кишинев в любых условиях не может запретить открытия избирательного участка на территории посольства России. Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщило, что изучает этот вопрос и ответит Москве в разумные сроки. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года. Тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них - на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан). Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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молдавия, россия, игорь гросу, майя санду, михай попшой, совет федерации рф, в мире
Молдавия, Россия, Игорь Гросу, Майя Санду, Михай Попшой, Совет Федерации РФ, В мире
В ПМР объяснили, почему Молдавия против проведения там российских выборов

Депутат ПМР: Молдавии приказали не допустить голосования на выборах России

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Властям Молдавии поступила жёсткая установка не допустить голосования граждан Приднестровья на выборах президента России, считает депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на выборах президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
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"Я уверен, что властям Кишинёва поступила жёсткая установка не допустить голосования приднестровцев на выборах президента России, чтобы не показывать внешнему миру пророссийской ориентации многонационального народа ПМР", - сказал Сафонов РИА Новости.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что сейчас в Молдавии администрация президента Майи Санду готовит референдум. По его словам, голосование должно дать результат, согласно которому жители всей Молдавии стремятся в Евросоюз и якобы не хотят никаких интеграционных процессов с Россией.
"Если приднестровцы, обладающие российскими паспортами, массово проголосуют на выборах президента РФ на территории непосредственно ПМР, то это обрушивает во многом задумку с кишинёвским референдумом и делает его ненужным. По крайней мере, в части, касающейся Приднестровья", - отметил Сафонов.
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Он предполагает, что в ближайшее время от власти Молдавии следует ждать угроз в адрес и Москвы, и Тирасполя, лишь бы не допустить создания российских избирательных участков в Приднестровье.
"Видимо, план таков: заболтать Москву, лишь бы та не развёртывала участки по выборам президента России в Приднестровье. Если это не сработает, тогда вновь забушует антироссийская и антиприднестровская истерика, а на ПМР пойдёт усиленное давление", - подытожил Сафонов.
В минувший понедельник новый глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в эфире национального радио "Молдова-1", что вопрос открытия участков для граждан РФ на территории Молдавии еще обсуждается. Он тоже подчеркнул, что Кишинев в любых условиях не может запретить открытия избирательного участка на территории посольства России.
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Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщило, что изучает этот вопрос и ответит Москве в разумные сроки. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года. Тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них - на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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16 января, 16:59
 
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