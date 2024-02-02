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Российские войска улучшили позиции на двух направлениях - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 02.02.2024 (обновлено: 15:27 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/mo-1925046367.html
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях - РИА Новости, 02.02.2024
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:18
2024-02-02T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в Минобороны.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие М119 производства США", - уточнили в министерстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
Российские войска улучшили позиции на двух направлениях

МО: ВС РФ улучшили позиции на Краснолиманском и Купянском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области.
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"Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие М119 производства США", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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