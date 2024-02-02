https://ria.ru/20240202/mo-1925046367.html

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях - РИА Новости, 02.02.2024

Российские войска улучшили позиции на двух направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:18

2024-02-02T15:18

2024-02-02T15:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923280684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_929a00877546e2f15465b5cb3994aeaf.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в Минобороны.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие М119 производства США", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240202/donbass-1925049081.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина