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Мишустин приостановил внедрение новой международной классификации болезней - РИА Новости, 02.02.2024
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20:40 02.02.2024 (обновлено: 22:15 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/mishustin-1925130610.html
Мишустин приостановил внедрение новой международной классификации болезней
Мишустин приостановил внедрение новой международной классификации болезней - РИА Новости, 02.02.2024
Мишустин приостановил внедрение новой международной классификации болезней
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился приостановить действие плана мероприятий по внедрению в РФ одиннадцатого пересмотра Международной... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T20:40
2024-02-02T22:15
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился приостановить действие плана мероприятий по внедрению в РФ одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации болезней (МКБ-11), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Приостановить действие плана мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации на 2021-2024 годы, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 15 октября 2021 года", - говорится в тексте распоряжения. Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Госдума в июле прошлого года приняла постановление, в котором депутаты рекомендовали правительству РФ не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено), педофилии и трансгендерности.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Мишустин приостановил внедрение новой международной классификации болезней

Мишустин приостановил внедрение новой международной классификации болезней

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился приостановить действие плана мероприятий по внедрению в РФ одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации болезней (МКБ-11), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Приостановить действие плана мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации на 2021-2024 годы, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 15 октября 2021 года", - говорится в тексте распоряжения.
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Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми.
Госдума в июле прошлого года приняла постановление, в котором депутаты рекомендовали правительству РФ не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено), педофилии и трансгендерности.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
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