https://ria.ru/20240202/mishustin-1925130610.html

Мишустин приостановил внедрение новой международной классификации болезней

Мишустин приостановил внедрение новой международной классификации болезней - РИА Новости, 02.02.2024

Мишустин приостановил внедрение новой международной классификации болезней

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился приостановить действие плана мероприятий по внедрению в РФ одиннадцатого пересмотра Международной... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T20:40

2024-02-02T20:40

2024-02-02T22:15

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923220521_0:1542:2048:2694_1920x0_80_0_0_12d7aebe27548b324feddc57d6ab8f88.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился приостановить действие плана мероприятий по внедрению в РФ одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации болезней (МКБ-11), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Приостановить действие плана мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации на 2021-2024 годы, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 15 октября 2021 года", - говорится в тексте распоряжения. Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Госдума в июле прошлого года приняла постановление, в котором депутаты рекомендовали правительству РФ не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено), педофилии и трансгендерности.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html

https://ria.ru/20231202/nauka-1913179943.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, общество