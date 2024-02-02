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МИД назвал передачу доходов от российских активов Украине воровством - РИА Новости, 02.02.2024
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20:55 02.02.2024 (обновлено: 21:12 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/mid-1925124778.html
МИД назвал передачу доходов от российских активов Украине воровством
МИД назвал передачу доходов от российских активов Украине воровством - РИА Новости, 02.02.2024
МИД назвал передачу доходов от российских активов Украине воровством
Использование ЕС дохода от активов РФ для помощи Украине станет "банальным воровством", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T20:55
2024-02-02T21:12
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Использование ЕС дохода от активов РФ для помощи Украине станет "банальным воровством", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решения ЕС о поддержке Украины.Ранее Европейские лидеры на саммите в Брюсселе поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. Кроме того, саммит утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи, Евросоюз также намерен частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следовало из выводов саммита ЕС в Брюсселе. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что странам ЕС нужно срочно начать обсуждение увеличения поставок вооружений Украине, потому что запланированных на данный момент недостаточно."Возвращать европейские деньги, а 33 млрд евро будут предоставлены Киеву в виде кредитов, которые еще глубже вгонят Украину в "долговую яму", придется уже следующим поколениям украинцев, что мало заботит нацистских "временщиков". Еще 17 млрд евро – безвозмездные гранты, которые будут обеспечиваться, в том числе, за счет средств, полученных есовцами в качестве прибыли от инвестирования замороженных российских активов. По сути, мы будем иметь дело с банальным воровством, которое вполне укладывается в парадигму "миропорядка, основанного на правилах", навязываемого Западом мировому сообществу", - прокомментировала Захарова.Она также отметила, что в ЕС происходит "милитаризация экономики", отметив, что форсированный перевод европейской экономики на военные рельсы, за счет которого в Евросоюзе предполагают преодолеть финансовый кризис, представляет собой потенциальный вызов безопасности для всего мира. По словам Захаровой, отсутствие системы контроля за местонахождением произведенных вооружений и военной техники приведет к еще большему разворовыванию оружия, которое захлестнет "черный рынок" и другие зоны конфликтов в мире, обострит террористические угрозы.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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украина, россия, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Евросоюз, В мире
МИД назвал передачу доходов от российских активов Украине воровством

МИД назвал передачу доходов от российских активов Украине банальным воровством

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Использование ЕС дохода от активов РФ для помощи Украине станет "банальным воровством", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решения ЕС о поддержке Украины.
Ранее Европейские лидеры на саммите в Брюсселе поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. Кроме того, саммит утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи, Евросоюз также намерен частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следовало из выводов саммита ЕС в Брюсселе. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что странам ЕС нужно срочно начать обсуждение увеличения поставок вооружений Украине, потому что запланированных на данный момент недостаточно.
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"Возвращать европейские деньги, а 33 млрд евро будут предоставлены Киеву в виде кредитов, которые еще глубже вгонят Украину в "долговую яму", придется уже следующим поколениям украинцев, что мало заботит нацистских "временщиков". Еще 17 млрд евро – безвозмездные гранты, которые будут обеспечиваться, в том числе, за счет средств, полученных есовцами в качестве прибыли от инвестирования замороженных российских активов. По сути, мы будем иметь дело с банальным воровством, которое вполне укладывается в парадигму "миропорядка, основанного на правилах", навязываемого Западом мировому сообществу", - прокомментировала Захарова.
Она также отметила, что в ЕС происходит "милитаризация экономики", отметив, что форсированный перевод европейской экономики на военные рельсы, за счет которого в Евросоюзе предполагают преодолеть финансовый кризис, представляет собой потенциальный вызов безопасности для всего мира. По словам Захаровой, отсутствие системы контроля за местонахождением произведенных вооружений и военной техники приведет к еще большему разворовыванию оружия, которое захлестнет "черный рынок" и другие зоны конфликтов в мире, обострит террористические угрозы.
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