https://ria.ru/20240202/mid-1925025850.html

Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России

Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России - РИА Новости, 02.02.2024

Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России

Россия выразила решительный протест Эстонии из-за планов Таллина перезахоронить останки советских военнослужащих без согласия родственников, сообщил МИД на... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:47

2024-02-02T13:47

2024-02-02T14:39

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия выразила решительный протест Эстонии из-за планов Таллина перезахоронить останки советских военнослужащих без согласия родственников, сообщил МИД на своем сайте."Второго февраля вызвали в МИД России временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер. Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей "перезахоронить" без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище", — говорится в комментарии.Эстонскому дипломату указали, что "такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью".Действия Таллина не останутся без ответа, подчеркнули в МИД.О переносе останков советских военнослужащих на Военном кладбище в Таллине сообщал эстонский военный музей. Там заявили, что это необходимо для восстановления прохода к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы. Изначально речь шла о 16 могилах и надгробных камнях.Как сообщили в российской дипмиссии, в соответствии с правилами, музей обязан за шесть месяцев оповестить родственников захороненных солдат. При этом там нет контактных данных, поэтому у могил установили таблички с номером телефона сотрудника музея, который должен объяснить суть происходящего.Впоследствии стало известно, что речь уже идет об останках 38 советских военнослужащих. Большая часть захороненных скончалась в 1970-х годах, среди них есть офицеры в звании до полковника. Как считают российские дипломаты, эстонские власти рассчитывают, не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.

https://ria.ru/20240118/estoniya-1922047340.html

https://ria.ru/20240201/rossiya-1924768838.html

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эстония, россия, в мире, таллин