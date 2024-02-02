Рейтинг@Mail.ru
Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 02.02.2024 (обновлено: 14:39 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/mid-1925025850.html
Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России
Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России - РИА Новости, 02.02.2024
Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России
Россия выразила решительный протест Эстонии из-за планов Таллина перезахоронить останки советских военнослужащих без согласия родственников, сообщил МИД на... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:47
2024-02-02T14:39
эстония
россия
в мире
таллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:672:2048:1824_1920x0_80_0_0_f501e1d48a0d124372a2537731314ea1.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия выразила решительный протест Эстонии из-за планов Таллина перезахоронить останки советских военнослужащих без согласия родственников, сообщил МИД на своем сайте."Второго февраля вызвали в МИД России временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер. Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей "перезахоронить" без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище", — говорится в комментарии.Эстонскому дипломату указали, что "такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью".Действия Таллина не останутся без ответа, подчеркнули в МИД.О переносе останков советских военнослужащих на Военном кладбище в Таллине сообщал эстонский военный музей. Там заявили, что это необходимо для восстановления прохода к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы. Изначально речь шла о 16 могилах и надгробных камнях.Как сообщили в российской дипмиссии, в соответствии с правилами, музей обязан за шесть месяцев оповестить родственников захороненных солдат. При этом там нет контактных данных, поэтому у могил установили таблички с номером телефона сотрудника музея, который должен объяснить суть происходящего.Впоследствии стало известно, что речь уже идет об останках 38 советских военнослужащих. Большая часть захороненных скончалась в 1970-х годах, среди них есть офицеры в звании до полковника. Как считают российские дипломаты, эстонские власти рассчитывают, не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.
https://ria.ru/20240118/estoniya-1922047340.html
https://ria.ru/20240201/rossiya-1924768838.html
эстония
россия
таллин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:480:2048:2016_1920x0_80_0_0_0fb094d10f0a34d709cc2907e3aaee8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, россия, в мире, таллин
Эстония, Россия, В мире, Таллин
Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России

МИД опротестовал эстонскому дипломату планы перезахоронить солдат СССР в Таллине

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия выразила решительный протест Эстонии из-за планов Таллина перезахоронить останки советских военнослужащих без согласия родственников, сообщил МИД на своем сайте.
«
"Второго февраля вызвали в МИД России временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер. Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей "перезахоронить" без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище", — говорится в комментарии.
Эстонскому дипломату указали, что "такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью".
Действия Таллина не останутся без ответа, подчеркнули в МИД.
Прохожая у здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Эстония утвердила проект о денонсации договора с Россией о правовой помощи
18 января, 12:18
О переносе останков советских военнослужащих на Военном кладбище в Таллине сообщал эстонский военный музей. Там заявили, что это необходимо для восстановления прохода к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы. Изначально речь шла о 16 могилах и надгробных камнях.
Как сообщили в российской дипмиссии, в соответствии с правилами, музей обязан за шесть месяцев оповестить родственников захороненных солдат. При этом там нет контактных данных, поэтому у могил установили таблички с номером телефона сотрудника музея, который должен объяснить суть происходящего.
Впоследствии стало известно, что речь уже идет об останках 38 советских военнослужащих. Большая часть захороненных скончалась в 1970-х годах, среди них есть офицеры в звании до полковника.
Как считают российские дипломаты, эстонские власти рассчитывают, не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление о России
1 февраля, 12:26
 
ЭстонияРоссияВ миреТаллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала