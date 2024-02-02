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В России впервые вышла федеральная правовая методичка для бойцов СВО - РИА Новости, 02.02.2024
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16:47 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/metodichka-1925075117.html
В России впервые вышла федеральная правовая методичка для бойцов СВО
В России впервые вышла федеральная правовая методичка для бойцов СВО - РИА Новости, 02.02.2024
В России впервые вышла федеральная правовая методичка для бойцов СВО
Российские адвокаты подготовили методическое пособие по правовым вопросам для военных, ветеранов и членов их семей - там есть бланки документов и разъяснения,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:47
2024-02-02T16:47
специальная военная операция на украине
россия
федеральная палата адвокатов рф
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские адвокаты подготовили методическое пособие по правовым вопросам для военных, ветеранов и членов их семей - там есть бланки документов и разъяснения, как получить выплаты, оформить льготы и так далее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ. В методичке есть разделы, посвященные положенным военнослужащим выплатам, получению страховки, налоговым и долговым льготам, трудовым гарантиям, пенсионному обеспечению. Адвокаты написали инструкцию, как получить статус и удостоверение ветерана боевых действий и соответствующее удостоверение. Разъясняется получение компенсации расходов на погребение, порядок признания безвестно отсутствующим и объявления умершим, а также иные меры поддержки и льготы. "В методическом пособии представлены бланки необходимых документов, воспользоваться которыми граждане могут самостоятельно", - указали в ФПА. Пособие подготовлено по заказу ФПА воронежскими адвокатами и размещено на официальном сайте. Есть и региональные методички, которые помимо федеральных льгот отражают меры поддержки, гарантии и преференции на уровне субъектов. Там есть и телефоны горячих линий и представителей адвокатских палат, к которым можно обращаться по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Пособия регулярно обновляются с учетом изменений в законодательстве.
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россия, федеральная палата адвокатов рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная палата адвокатов РФ, Общество
В России впервые вышла федеральная правовая методичка для бойцов СВО

В России вышло методическое пособие по правовым вопросам для бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские адвокаты подготовили методическое пособие по правовым вопросам для военных, ветеранов и членов их семей - там есть бланки документов и разъяснения, как получить выплаты, оформить льготы и так далее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ.
В методичке есть разделы, посвященные положенным военнослужащим выплатам, получению страховки, налоговым и долговым льготам, трудовым гарантиям, пенсионному обеспечению. Адвокаты написали инструкцию, как получить статус и удостоверение ветерана боевых действий и соответствующее удостоверение. Разъясняется получение компенсации расходов на погребение, порядок признания безвестно отсутствующим и объявления умершим, а также иные меры поддержки и льготы.
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"В методическом пособии представлены бланки необходимых документов, воспользоваться которыми граждане могут самостоятельно", - указали в ФПА.
Пособие подготовлено по заказу ФПА воронежскими адвокатами и размещено на официальном сайте. Есть и региональные методички, которые помимо федеральных льгот отражают меры поддержки, гарантии и преференции на уровне субъектов.
Там есть и телефоны горячих линий и представителей адвокатских палат, к которым можно обращаться по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Пособия регулярно обновляются с учетом изменений в законодательстве.
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