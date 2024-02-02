https://ria.ru/20240202/metodichka-1925075117.html

В России впервые вышла федеральная правовая методичка для бойцов СВО

В России впервые вышла федеральная правовая методичка для бойцов СВО - РИА Новости, 02.02.2024

В России впервые вышла федеральная правовая методичка для бойцов СВО

Российские адвокаты подготовили методическое пособие по правовым вопросам для военных, ветеранов и членов их семей - там есть бланки документов и разъяснения,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:47

2024-02-02T16:47

2024-02-02T16:47

специальная военная операция на украине

россия

федеральная палата адвокатов рф

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские адвокаты подготовили методическое пособие по правовым вопросам для военных, ветеранов и членов их семей - там есть бланки документов и разъяснения, как получить выплаты, оформить льготы и так далее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ. В методичке есть разделы, посвященные положенным военнослужащим выплатам, получению страховки, налоговым и долговым льготам, трудовым гарантиям, пенсионному обеспечению. Адвокаты написали инструкцию, как получить статус и удостоверение ветерана боевых действий и соответствующее удостоверение. Разъясняется получение компенсации расходов на погребение, порядок признания безвестно отсутствующим и объявления умершим, а также иные меры поддержки и льготы. "В методическом пособии представлены бланки необходимых документов, воспользоваться которыми граждане могут самостоятельно", - указали в ФПА. Пособие подготовлено по заказу ФПА воронежскими адвокатами и размещено на официальном сайте. Есть и региональные методички, которые помимо федеральных льгот отражают меры поддержки, гарантии и преференции на уровне субъектов. Там есть и телефоны горячих линий и представителей адвокатских палат, к которым можно обращаться по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Пособия регулярно обновляются с учетом изменений в законодательстве.

https://ria.ru/20240126/podderzhka-1923785206.html

https://ria.ru/20240126/kanikuly-1923745213.html

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россия, федеральная палата адвокатов рф, общество