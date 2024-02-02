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"Ее разозлили". В Штатах забили тревогу из-за "мести" России - РИА Новости, 02.02.2024
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00:55 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/mest-1924926304.html
"Ее разозлили". В Штатах забили тревогу из-за "мести" России
"Ее разозлили". В Штатах забили тревогу из-за "мести" России - РИА Новости, 02.02.2024
"Ее разозлили". В Штатах забили тревогу из-за "мести" России
Россия может конфисковать активы Запада в ответ на присвоение собственных валютных резервов, предположил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T00:55
2024-02-02T00:55
в мире
россия
сша
рональд рейган
евросоюз
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия может конфисковать активы Запада в ответ на присвоение собственных валютных резервов, предположил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative."На практике Москва &lt;...&gt; отомстит (Западу за присовение резервов. — Прим. ред.) конфискацией американских и европейских активов", — предупредил эксперт.Бэндоу добавил, что США и их союзники рискуют не только лишиться собственных вложений на территории России, но и толкнуть многие страны мира на поиск альтернатив западной финансовой системе.Бэндоу считает, что Москва имеет полное право на компенсацию за расширение НАТО вопреки всем соглашениям с российской стороной. Ее "разозлили" и "предали", уверен бывший советник Белого дома.&quot;План Запада по конфискации российских активов неубедителен&quot;, — резюмировал обозреватель.В середине января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины.Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции средств.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.
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в мире, россия, сша, рональд рейган, евросоюз, нато, g7
В мире, Россия, США, Рональд Рейган, Евросоюз, НАТО, G7
"Ее разозлили". В Штатах забили тревогу из-за "мести" России

AC: конфискация активов России приведет к жесткому зеркальному ответу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия может конфисковать активы Запада в ответ на присвоение собственных валютных резервов, предположил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
"На практике Москва <...> отомстит (Западу за присовение резервов. — Прим. ред.) конфискацией американских и европейских активов", — предупредил эксперт.
Бэндоу добавил, что США и их союзники рискуют не только лишиться собственных вложений на территории России, но и толкнуть многие страны мира на поиск альтернатив западной финансовой системе.
Бэндоу считает, что Москва имеет полное право на компенсацию за расширение НАТО вопреки всем соглашениям с российской стороной. Ее "разозлили" и "предали", уверен бывший советник Белого дома.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
В МИД предупредили Запад о последствиях конфискации активов России
28 января, 07:06
«

"План Запада по конфискации российских активов неубедителен", — резюмировал обозреватель.

В середине января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины.
Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции средств.
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.
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