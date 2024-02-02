https://ria.ru/20240202/mest-1924926304.html

"Ее разозлили". В Штатах забили тревогу из-за "мести" России

"Ее разозлили". В Штатах забили тревогу из-за "мести" России - РИА Новости, 02.02.2024

"Ее разозлили". В Штатах забили тревогу из-за "мести" России

Россия может конфисковать активы Запада в ответ на присвоение собственных валютных резервов, предположил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T00:55

2024-02-02T00:55

2024-02-02T00:55

в мире

россия

сша

рональд рейган

евросоюз

нато

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923836390_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_6fd58346273f4ae81e3fbf262a92928d.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия может конфисковать активы Запада в ответ на присвоение собственных валютных резервов, предположил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative."На практике Москва <...> отомстит (Западу за присовение резервов. — Прим. ред.) конфискацией американских и европейских активов", — предупредил эксперт.Бэндоу добавил, что США и их союзники рискуют не только лишиться собственных вложений на территории России, но и толкнуть многие страны мира на поиск альтернатив западной финансовой системе.Бэндоу считает, что Москва имеет полное право на компенсацию за расширение НАТО вопреки всем соглашениям с российской стороной. Ее "разозлили" и "предали", уверен бывший советник Белого дома."План Запада по конфискации российских активов неубедителен", — резюмировал обозреватель.В середине января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины.Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции средств.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.

https://ria.ru/20240128/preduprezhdenie-1923932382.html

https://ria.ru/20240130/plan-1924275590.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, рональд рейган, евросоюз, нато, g7