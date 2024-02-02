https://ria.ru/20240202/medkarta-1925028906.html

Треть регионов России применяют ИИ в работе с медкартами, заявил Минздрав

Треть регионов России применяют ИИ в работе с медкартами, заявил Минздрав - РИА Новости, 02.02.2024

Треть регионов России применяют ИИ в работе с медкартами, заявил Минздрав

Треть российских субъектов сегодня применяют технологии искусственного интеллекта в работе с медицинскими картами, сообщил заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:58

2024-02-02T13:58

2024-02-02T13:58

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Треть российских субъектов сегодня применяют технологии искусственного интеллекта в работе с медицинскими картами, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев. "Работа с медицинскими картами. Анализ, выявление профилей риска, постановка предварительного диагноза, помощь врачу. Здесь у нас решений меньше, но они тоже внедряются по всей стране. Треть регионов такие решения на сегодняшний день уже используют и применяют", - сказал Пугачев во время экспертной сессии "Применение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении" на международной выставке-форуме "Россия". Он рассказал еще об одном направлении, которым пользуются уже шесть регионов - перевод голосового сообщения в текстовый при заполнении медицинских карт, при описании инструментальных исследований. Замминистра подчеркнул полезность инструмента для экономии времени, например, при исследованиях УЗИ. Он позволяет не вносить информацию руками, а обеспечить голосовое заполнение протоколов. "В целом отрасль к этому готова. И с учетом зрелости отдельных решений мы уже с этого года включили в программу государственных гарантий возможность оплаты при диспансеризации взрослого населения таких услуг из программы ОМС", - добавил Пугачев.

https://ria.ru/20231109/meditsina-1908303734.html

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выставка-форум "россия", россия, общество