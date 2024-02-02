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Треть регионов России применяют ИИ в работе с медкартами, заявил Минздрав - РИА Новости, 02.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
13:58 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/medkarta-1925028906.html
Треть регионов России применяют ИИ в работе с медкартами, заявил Минздрав
Треть регионов России применяют ИИ в работе с медкартами, заявил Минздрав - РИА Новости, 02.02.2024
Треть регионов России применяют ИИ в работе с медкартами, заявил Минздрав
Треть российских субъектов сегодня применяют технологии искусственного интеллекта в работе с медицинскими картами, сообщил заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:58
2024-02-02T13:58
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Треть российских субъектов сегодня применяют технологии искусственного интеллекта в работе с медицинскими картами, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев. "Работа с медицинскими картами. Анализ, выявление профилей риска, постановка предварительного диагноза, помощь врачу. Здесь у нас решений меньше, но они тоже внедряются по всей стране. Треть регионов такие решения на сегодняшний день уже используют и применяют", - сказал Пугачев во время экспертной сессии "Применение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении" на международной выставке-форуме "Россия". Он рассказал еще об одном направлении, которым пользуются уже шесть регионов - перевод голосового сообщения в текстовый при заполнении медицинских карт, при описании инструментальных исследований. Замминистра подчеркнул полезность инструмента для экономии времени, например, при исследованиях УЗИ. Он позволяет не вносить информацию руками, а обеспечить голосовое заполнение протоколов. "В целом отрасль к этому готова. И с учетом зрелости отдельных решений мы уже с этого года включили в программу государственных гарантий возможность оплаты при диспансеризации взрослого населения таких услуг из программы ОМС", - добавил Пугачев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выставка-форум "россия", россия, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Общество
Треть регионов России применяют ИИ в работе с медкартами, заявил Минздрав

Минздрав: треть регионов России применяют ИИ в работе с медкартами

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Треть российских субъектов сегодня применяют технологии искусственного интеллекта в работе с медицинскими картами, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.
"Работа с медицинскими картами. Анализ, выявление профилей риска, постановка предварительного диагноза, помощь врачу. Здесь у нас решений меньше, но они тоже внедряются по всей стране. Треть регионов такие решения на сегодняшний день уже используют и применяют", - сказал Пугачев во время экспертной сессии "Применение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении" на международной выставке-форуме "Россия".
Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"
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На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

Концертная программа Молодежная плясовая

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Алексей Свистунов, главный редактор Книги рекордов России, Кирилл Ковалев, член Союза художников России и Валерия Лошак, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, член Союза художников России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

Экспертная панель Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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В рамках выставки прошел День культуры.

Открытие Дня культуры

В рамках выставки прошел День культуры.

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5 из 17
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ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Генеральный директор АО Издательский дом Грани Наталья Колыванова на Международной выставке-форуме Россия

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
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Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

Церемония открытия Съезда Движения Первых

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

Концертная программа Молодежная плясовая

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
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Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

 Работа выставки Россия

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
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Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта России

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
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Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

 Работа выставки Россия

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
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Ее можно посетить бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
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Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

Мотивационная встреча Внутренняя мотивация - ключевой фактор успеха!

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

Международная выставка-форум Россия

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
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Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

Визит делегации доверенных лиц президента РФ Владимира Путина

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
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Они продлятся до 9 февраля.

 Работа выставки Россия

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

В рамках выставки прошел День культуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
Он рассказал еще об одном направлении, которым пользуются уже шесть регионов - перевод голосового сообщения в текстовый при заполнении медицинских карт, при описании инструментальных исследований. Замминистра подчеркнул полезность инструмента для экономии времени, например, при исследованиях УЗИ. Он позволяет не вносить информацию руками, а обеспечить голосовое заполнение протоколов.
"В целом отрасль к этому готова. И с учетом зрелости отдельных решений мы уже с этого года включили в программу государственных гарантий возможность оплаты при диспансеризации взрослого населения таких услуг из программы ОМС", - добавил Пугачев.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Эксперт рассказал, что ускорит развитие медицинских ИИ-ассистентов в России
9 ноября 2023, 06:16
 
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