Треть регионов России применяют ИИ в работе с медкартами, заявил Минздрав

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Треть российских субъектов сегодня применяют технологии искусственного интеллекта в работе с медицинскими картами, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев. "Работа с медицинскими картами. Анализ, выявление профилей риска, постановка предварительного диагноза, помощь врачу. Здесь у нас решений меньше, но они тоже внедряются по всей стране. Треть регионов такие решения на сегодняшний день уже используют и применяют", - сказал Пугачев во время экспертной сессии "Применение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении" на международной выставке-форуме "Россия". Он рассказал еще об одном направлении, которым пользуются уже шесть регионов - перевод голосового сообщения в текстовый при заполнении медицинских карт, при описании инструментальных исследований. Замминистра подчеркнул полезность инструмента для экономии времени, например, при исследованиях УЗИ. Он позволяет не вносить информацию руками, а обеспечить голосовое заполнение протоколов. "В целом отрасль к этому готова. И с учетом зрелости отдельных решений мы уже с этого года включили в программу государственных гарантий возможность оплаты при диспансеризации взрослого населения таких услуг из программы ОМС", - добавил Пугачев.
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Треть российских субъектов сегодня применяют технологии искусственного интеллекта в работе с медицинскими картами, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.
"Работа с медицинскими картами. Анализ, выявление профилей риска, постановка предварительного диагноза, помощь врачу. Здесь у нас решений меньше, но они тоже внедряются по всей стране. Треть регионов такие решения на сегодняшний день уже используют и применяют", - сказал Пугачев во время экспертной сессии "Применение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении" на международной выставке-форуме "Россия".
Он рассказал еще об одном направлении, которым пользуются уже шесть регионов - перевод голосового сообщения в текстовый при заполнении медицинских карт, при описании инструментальных исследований. Замминистра подчеркнул полезность инструмента для экономии времени, например, при исследованиях УЗИ. Он позволяет не вносить информацию руками, а обеспечить голосовое заполнение протоколов.
"В целом отрасль к этому готова. И с учетом зрелости отдельных решений мы уже с этого года включили в программу государственных гарантий возможность оплаты при диспансеризации взрослого населения таких услуг из программы ОМС", - добавил Пугачев.
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