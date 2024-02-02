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Более 20 новых медучреждений появится в МО в этом году - РИА Новости, 02.02.2024
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Новости Подмосковья
 
19:45 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/meditsina-1925116065.html
Более 20 новых медучреждений появится в МО в этом году
Более 20 новых медучреждений появится в МО в этом году - РИА Новости, 02.02.2024
Более 20 новых медучреждений появится в МО в этом году
В Московской области продолжается выполнение программы по строительству объектов здравоохранения. Председатель мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что крайне... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:45
2024-02-02T19:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Московской области продолжается выполнение программы по строительству объектов здравоохранения. Председатель мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что крайне важно, чтобы жителям региона были доступны качественные медицинские услуги. Об этом сообщил телеканал "360".В этом году в Подмосковье свои двери откроет еще 21 новое медучреждение: 5 больниц и поликлиник, 13 ФАПов, центр семейной медицины и 2 подстанции скорой помощи. На строительство этих объектов выделят более 30 миллиардов рублей.Так, в Балашихе, в микрорайоне Саввино, откроется поликлиника."Здесь уже возведена коробка, сделана отделка, разведены внутренние инженерные коммуникации, установлены оконные блоки, подведены наружные сети, ведется внутренняя черновая отделка", – отметил заместитель главы администрации городского округа Балашиха по строительству Кирилл Тимашков.Главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов уточнил, что привлечение медицинских кадров в поликлинику – основная задача."Здесь будет рентгенологическое оборудование, лаборатория, поэтому требуются узкие специалисты и сейчас активно проводим подбор персонала", – подытожил Антипов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 20 новых медучреждений появится в МО в этом году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкУчастковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию
Участковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Московской области продолжается выполнение программы по строительству объектов здравоохранения. Председатель мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что крайне важно, чтобы жителям региона были доступны качественные медицинские услуги. Об этом сообщил телеканал "360".
В этом году в Подмосковье свои двери откроет еще 21 новое медучреждение: 5 больниц и поликлиник, 13 ФАПов, центр семейной медицины и 2 подстанции скорой помощи. На строительство этих объектов выделят более 30 миллиардов рублей.
Так, в Балашихе, в микрорайоне Саввино, откроется поликлиника.
«
"Здесь уже возведена коробка, сделана отделка, разведены внутренние инженерные коммуникации, установлены оконные блоки, подведены наружные сети, ведется внутренняя черновая отделка", – отметил заместитель главы администрации городского округа Балашиха по строительству Кирилл Тимашков.
Главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов уточнил, что привлечение медицинских кадров в поликлинику – основная задача.
"Здесь будет рентгенологическое оборудование, лаборатория, поэтому требуются узкие специалисты и сейчас активно проводим подбор персонала", – подытожил Антипов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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