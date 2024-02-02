https://ria.ru/20240202/mchs-1924932748.html

В МЧС предупредили о запретах, связанных с осветительными приборами

В МЧС предупредили о запретах, связанных с осветительными приборами - РИА Новости, 02.02.2024

В МЧС предупредили о запретах, связанных с осветительными приборами

Действующие правила пожарной безопасности категорически запрещают использовать горючие материалы, прежде всего бумагу и ткань, в качестве абажуров и экранов на... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T02:50

2024-02-02T02:50

2024-02-02T02:55

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Действующие правила пожарной безопасности категорически запрещают использовать горючие материалы, прежде всего бумагу и ткань, в качестве абажуров и экранов на лампах накаливания, предупреждает МЧС России. "Не использовать бумагу, ткань и другие горючие материалы в качестве экрана или абажура ламп накаливания. При использовании в комнате дополнительного освещения не используйте удлинители, так как велика вероятность за них запнуться и опрокинуть осветительный прибор", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Спасатели также советуют выключать светильники из сети при замене ламп, а замену самих светильников проводить только после того, как помещение будет обесточено. "Для помещений ванных комнат использовать влагостойкие светильники. Внимательно выбирайте лампы для светильников, так как для каждого вида осветительного прибора предназначена лампа определенной мощности", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20240127/mchs-1923794078.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)