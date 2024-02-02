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Макрон сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 02.02.2024 (обновлено: 10:32 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/makron-1924959118.html
Макрон сделал шокирующее заявление о России
Макрон сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 02.02.2024
Макрон сделал шокирующее заявление о России
Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России после одобрения программы поддержки Киева на 50 миллиардов евро. Его слова приводит газета Le... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:45
2024-02-02T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
эммануэль макрон
украина
киев
евросоюз
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России после одобрения программы поддержки Киева на 50 миллиардов евро. Его слова приводит газета Le Figaro. "Посыл ясен: Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины", — утверждает он. Французы раскритиковали это заявление. В комментариях к статье они призвали его не совершать глупость, не рыть могилу для ЕС и выступить за мирные переговоры. Несмотря на такое громкое заявление Макрона, европейские политики и аналитики ранее говорили обратное. Так, президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением. В свою очередь, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от непомерных расходов на Украину.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.По данным СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть объем помощи через два года.
https://ria.ru/20240202/sholts-1924948641.html
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в мире, россия, эммануэль макрон, украина, киев, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Эммануэль Макрон, Украина, Киев, Евросоюз
Макрон сделал шокирующее заявление о России

Макрон утверждает, что Россия не может рассчитывать на усталость ЕС от Украины

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России после одобрения программы поддержки Киева на 50 миллиардов евро. Его слова приводит газета Le Figaro.

"Посыл ясен: Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины", — утверждает он.
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Французы раскритиковали это заявление. В комментариях к статье они призвали его не совершать глупость, не рыть могилу для ЕС и выступить за мирные переговоры.

Несмотря на такое громкое заявление Макрона, европейские политики и аналитики ранее говорили обратное. Так, президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.

В свою очередь, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от непомерных расходов на Украину.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.

По данным СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть объем помощи через два года.
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