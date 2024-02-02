https://ria.ru/20240202/makron-1924959118.html

Макрон сделал шокирующее заявление о России

Макрон сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 02.02.2024

Макрон сделал шокирующее заявление о России

Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России после одобрения программы поддержки Киева на 50 миллиардов евро. Его слова приводит газета Le... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:45

2024-02-02T09:45

2024-02-02T10:32

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России после одобрения программы поддержки Киева на 50 миллиардов евро. Его слова приводит газета Le Figaro. "Посыл ясен: Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины", — утверждает он. Французы раскритиковали это заявление. В комментариях к статье они призвали его не совершать глупость, не рыть могилу для ЕС и выступить за мирные переговоры. Несмотря на такое громкое заявление Макрона, европейские политики и аналитики ранее говорили обратное. Так, президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением. В свою очередь, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от непомерных расходов на Украину.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.По данным СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть объем помощи через два года.

https://ria.ru/20240202/sholts-1924948641.html

https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html

россия

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в мире, россия, эммануэль макрон, украина, киев, евросоюз