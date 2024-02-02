https://ria.ru/20240202/krym-1925059367.html

Путин заявил, что не вернул бы Крым, если бы не знал о желании его жителей

Путин заявил, что не вернул бы Крым, если бы не знал о желании его жителей - РИА Новости, 03.02.2024

Путин заявил, что не вернул бы Крым, если бы не знал о желании его жителей

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы не был уверен, не знал, что люди в РФ, и в Крыму в том числе, хотят возвращения Крыма в состав России, то... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-02T15:57

2024-02-02T15:57

2024-02-03T03:36

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

республика крым

ситуация в днр и лнр

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы не был уверен, не знал, что люди в РФ, и в Крыму в том числе, хотят возвращения Крыма в состав России, то никогда бы этого не делал."Если бы я не был уверен, что у нас в стране - и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины - подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего и не стал делать в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину, так же как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу, не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов", - сказал Путин во время встречи с участниками форума "Все для Победы!".Он добавил, что ему больно говорить о том, что творилось в Харьковской области после отхода оттуда наших подразделений."Мы же знаем, что там творилось, что творили подонки. Ну только неонацисты могут так поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело. И если бы не этот настрой общества, ничего бы не происходило. Мы делаем то, что ждут от нас люди", - добавил президент.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

россия

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Путин о том, почему удалось вернуть Крым Президент России Владимир Путин заявил, что если бы не был уверен, не знал, что люди в РФ, и в Крыму в том числе, хотят возвращения Крыма в состав России, то никогда бы этого не делал. 2024-02-02T15:57 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин, республика крым, ситуация в днр и лнр