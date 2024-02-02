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В Крыму ответили на заявления ВСУ об атаках полуострова западными ракетами - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/krym-1924994185.html
В Крыму ответили на заявления ВСУ об атаках полуострова западными ракетами
В Крыму ответили на заявления ВСУ об атаках полуострова западными ракетами - РИА Новости, 02.02.2024
В Крыму ответили на заявления ВСУ об атаках полуострова западными ракетами
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус обвинил западные страны в причастности к... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:48
2024-02-02T11:48
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус обвинил западные страны в причастности к попытке украинских войск устроить геноцид в Крыму. Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал, что украинские войска пытаются атаковать Крым западными крылатыми ракетами. "То, что украинские войска используют западное вооружение для убийства мирных, давно доказанный факт. Для нас формы и действия нацизма не изменились и являются ярким проявлением геноцида. Западные страны напрямую причастны к попытке украинских войск устроить геноцид в Крыму", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, все это доказывает, что специальная военная операция должна быть доведена до победного конца, ее цели должны быть полностью достигнуты, так как отвечают гарантиям безопасности России. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью CNN отметил, что Киеву "никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства" на территории России. По его словам, такой запрет ставился только в отношении техники и вооружений западного производства. Американские ракеты HIMARS и англо-французские Storm Shadow поставляются Украине в рамках западной военной помощи. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая 2023 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
https://ria.ru/20240121/inzhenery-1922137199.html
украина
россия
республика крым
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украина, россия, нато, республика крым, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Республика Крым, В мире
В Крыму ответили на заявления ВСУ об атаках полуострова западными ракетами

В Крыму обвинили Запад в причастности к попытке устроить геноцид на полуострове

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная Ялты
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Набережная Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус обвинил западные страны в причастности к попытке украинских войск устроить геноцид в Крыму.
Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал, что украинские войска пытаются атаковать Крым западными крылатыми ракетами.
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"То, что украинские войска используют западное вооружение для убийства мирных, давно доказанный факт. Для нас формы и действия нацизма не изменились и являются ярким проявлением геноцида. Западные страны напрямую причастны к попытке украинских войск устроить геноцид в Крыму", - сказал Шонус РИА Новости.
По его словам, все это доказывает, что специальная военная операция должна быть доведена до победного конца, ее цели должны быть полностью достигнуты, так как отвечают гарантиям безопасности России.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью CNN отметил, что Киеву "никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства" на территории России. По его словам, такой запрет ставился только в отношении техники и вооружений западного производства.
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Американские ракеты HIMARS и англо-французские Storm Shadow поставляются Украине в рамках западной военной помощи. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая 2023 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОРеспублика КрымВ мире
 
 
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