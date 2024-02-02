https://ria.ru/20240202/korpus-1925025952.html
Новый корпус школы-интерната в Рязанской области ввели в работу
Новый корпус школы-интерната в Рязанской области ввели в работу - РИА Новости, 02.02.2024
Новый корпус школы-интерната в Рязанской области ввели в работу
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о начале работы нового корпуса Лесно-Конобеевской школы-интерната в Шацком районе, где по нацпроекту... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:47
2024-02-02T13:47
2024-02-02T13:47
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РЯЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о начале работы нового корпуса Лесно-Конобеевской школы-интерната в Шацком районе, где по нацпроекту "Образование" созданы необходимые условия для детей с ограничениями по здоровью. "Новый корпус Лесно-Конобеевской школы-интерната. В прошлом году завершилось строительство нового здания школы на 120 мест в Шацком районе. А на днях в нём разместились воспитанники", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, для удобства детей новый учебный корпус соединили с жилым наземным переходом. В построенном здании "созданы все необходимые условия для ребят с ограничениями по здоровью". В частности, в корпусе сделаны современные учебные кабинеты, швейные и столярные мастерские, комнаты соцработников и логопеда, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, пищеблок. Проведены работы по благоустройству территории вокруг школы. "Вся проделанная работа стала возможной благодаря федеральной поддержке и нацпроекту "Образование", принятому по решению президента", - подчеркнул губернатор.
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рязанская область, шацкий район, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Шацкий район, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о начале работы нового корпуса Лесно-Конобеевской школы-интерната в Шацком районе, где по нацпроекту "Образование" созданы необходимые условия для детей с ограничениями по здоровью.
"Новый корпус Лесно-Конобеевской школы-интерната. В прошлом году завершилось строительство нового здания школы на 120 мест в Шацком районе. А на днях в нём разместились воспитанники", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, для удобства детей новый учебный корпус соединили с жилым наземным переходом. В построенном здании "созданы все необходимые условия для ребят с ограничениями по здоровью". В частности, в корпусе сделаны современные учебные кабинеты, швейные и столярные мастерские, комнаты соцработников и логопеда, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, пищеблок. Проведены работы по благоустройству территории вокруг школы.
"Вся проделанная работа стала возможной благодаря федеральной поддержке и нацпроекту "Образование", принятому по решению президента", - подчеркнул губернатор.
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