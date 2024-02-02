https://ria.ru/20240202/korpus-1925025952.html

Новый корпус школы-интерната в Рязанской области ввели в работу

Новый корпус школы-интерната в Рязанской области ввели в работу - РИА Новости, 02.02.2024

Новый корпус школы-интерната в Рязанской области ввели в работу

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о начале работы нового корпуса Лесно-Конобеевской школы-интерната в Шацком районе, где по нацпроекту... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:47

2024-02-02T13:47

2024-02-02T13:47

рязанская область

рязанская область

шацкий район

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907374003_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_94091d886fda00dd4612a690976bed4e.jpg

РЯЗАНЬ, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о начале работы нового корпуса Лесно-Конобеевской школы-интерната в Шацком районе, где по нацпроекту "Образование" созданы необходимые условия для детей с ограничениями по здоровью. "Новый корпус Лесно-Конобеевской школы-интерната. В прошлом году завершилось строительство нового здания школы на 120 мест в Шацком районе. А на днях в нём разместились воспитанники", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, для удобства детей новый учебный корпус соединили с жилым наземным переходом. В построенном здании "созданы все необходимые условия для ребят с ограничениями по здоровью". В частности, в корпусе сделаны современные учебные кабинеты, швейные и столярные мастерские, комнаты соцработников и логопеда, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, пищеблок. Проведены работы по благоустройству территории вокруг школы. "Вся проделанная работа стала возможной благодаря федеральной поддержке и нацпроекту "Образование", принятому по решению президента", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240112/ryazan-1921026965.html

рязанская область

шацкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, шацкий район, павел малков