https://ria.ru/20240202/konkurs-1925060211.html

Один из участников конкурса "Знай наших" получит спецпризы от Сбера

Один из участников конкурса "Знай наших" получит спецпризы от Сбера - РИА Новости, 02.02.2024

Один из участников конкурса "Знай наших" получит спецпризы от Сбера

Один из 12 тысяч участников, подавших заявки на конкурс растущих российских брендов "Знай наших", получит Гран-при и специальный приз от Сбера, сообщает... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:15

2024-02-02T16:15

2024-02-02T16:15

россия

сбер

агентство стратегических инициатив (аси)

максим орешкин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Один из 12 тысяч участников, подавших заявки на конкурс растущих российских брендов "Знай наших", получит Гран-при и специальный приз от Сбера, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Финалистов и победителей определит экспертное жюри, а обладателя Гран-при – сам Сбер, который выступает партнером конкурса. По результатам заявочной кампании 2024 года, которая завершилась 31 января, участниками конкурса стали 12 тысяч брендов из всех регионов страны. До конца февраля жюри конкурса выберет финалистов и победителей в пяти основных номинациях: "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креативные индустрии", "Информационные технологии", "Высокие технологии". Участники могут также получить призы от партнеров, которые учредили свои отраслевые и специальные номинации. Лучший бренд по версии Сбера получит от банка Гран-при, а также помощь в разработке коммуникационной стратегии от агентства СберМаркетинг и возможность разместить информацию бренда-победителя на экранах банкоматов. Организаторами конкурса выступают АСИ и фонд "Росконгресс", со-организатором – ВЭБ.РФ. В качестве партнеров мероприятие поддерживают более 30 предпринимательских и государственных структур, а также ведущие медиа и операторы рекламы. "Мне особенно приятно видеть, как конкурс, придуманный помощником президента Максимом Орешкиным, раскачался до десятков тысяч заявок. Это абсолютный рекорд и это новая волна в нашем предпринимательстве! Конкурс нацелен на тотальную популяризацию российских брендов, чтобы они занимали все больше места на полке, не стеснялись себя продавать, по-хорошему конкурировать и таким образом развиваться самим и двигать вперед страну. И очень здорово, что наши крупнейшие бренды помогают в этом малым. Партнерские призы дают возможность участникам получить что-то действительно большое. Тот, кто станет обладателем Гран-при Сбера, получит отличные возможности для продвижения своего бренда", – приводит пресс-служба слова директора специальных проектов АСИ, куратора конкурса "Знай наших" Михаила Хомича. Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" был запущен в 2022 году в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" и стал всероссийской площадкой для "раскрутки" локальных торговых марок в масштабах страны. Проект реализуется в соответствии с указом президента РФ.

https://ria.ru/20240201/forum-1924772375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сбер, агентство стратегических инициатив (аси), максим орешкин