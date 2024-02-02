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Под Калугой возбудили дело о халатности после падения ребенка в колодец - РИА Новости, 02.02.2024
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19:07 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/kolodets-1925111532.html
Под Калугой возбудили дело о халатности после падения ребенка в колодец
Под Калугой возбудили дело о халатности после падения ребенка в колодец - РИА Новости, 02.02.2024
Под Калугой возбудили дело о халатности после падения ребенка в колодец
Дело о халатности возбуждено в Калужской области, где девятилетний мальчик по пути из школы упал в канализационный колодец, на котором не было люка, сообщают... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:07
2024-02-02T19:07
калужская область
россия
калуга
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Дело о халатности возбуждено в Калужской области, где девятилетний мальчик по пути из школы упал в канализационный колодец, на котором не было люка, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура. "В Калужской области по результатам проверки размещенных в СМИ сведений о падении мальчика в канализационный люк следователями СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сообщает СУСК. По данным СУСК, 31 января девятилетний мальчик в городе Балабаново упал в канализационный люк, на котором отсутствовала крышка, и получил телесные повреждения. По версии следствия, к произошедшему привело "непринятие должностными лицами уполномоченного предприятия своевременных мер к обслуживанию и поддержанию в надлежащем состоянии смотровых колодцев канализационной сети". Прокуратура региона уточняет, что в припорошенный снегом и потому малозаметный колодец мальчик упал, следуя по дороге от школы к остановке школьного автобуса. По данным прокуратуры, колодец обслуживает ГП "Калугаоблводоканал". В связи с чем прокуратура внесла генеральному директору предприятия представление с требованием об устранении выявленных нарушений и принятии мер по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. "К настоящему времени люк закрыт, его основание забетонировано, проводится инвентаризация канализационных систем на территории Балабановского участка", - информирует надзорное ведомство. Сообщается также, что прокуратура готовит документы для направления искового заявления в суд с требованием о компенсации мальчику морального и материального вреда.
https://ria.ru/20240202/kolodets-1925023257.html
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калужская область, россия, калуга, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Калужская область, Россия, Калуга, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Под Калугой возбудили дело о халатности после падения ребенка в колодец

СУСК: под Калугой возбудили дело о халатности после падения ребенка в колодец

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Дело о халатности возбуждено в Калужской области, где девятилетний мальчик по пути из школы упал в канализационный колодец, на котором не было люка, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура.
"В Калужской области по результатам проверки размещенных в СМИ сведений о падении мальчика в канализационный люк следователями СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - сообщает СУСК.
Место происшествия, где ребенок упал в открытый колодец в Самарской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
В Самарской области возбудили дело после падения ребенка в колодец
Вчера, 13:40
По данным СУСК, 31 января девятилетний мальчик в городе Балабаново упал в канализационный люк, на котором отсутствовала крышка, и получил телесные повреждения. По версии следствия, к произошедшему привело "непринятие должностными лицами уполномоченного предприятия своевременных мер к обслуживанию и поддержанию в надлежащем состоянии смотровых колодцев канализационной сети".
Прокуратура региона уточняет, что в припорошенный снегом и потому малозаметный колодец мальчик упал, следуя по дороге от школы к остановке школьного автобуса. По данным прокуратуры, колодец обслуживает ГП "Калугаоблводоканал". В связи с чем прокуратура внесла генеральному директору предприятия представление с требованием об устранении выявленных нарушений и принятии мер по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем.
"К настоящему времени люк закрыт, его основание забетонировано, проводится инвентаризация канализационных систем на территории Балабановского участка", - информирует надзорное ведомство.
Сообщается также, что прокуратура готовит документы для направления искового заявления в суд с требованием о компенсации мальчику морального и материального вреда.
Колодец - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На Алтае мальчик упал в заброшенный колодец
1 февраля, 14:02
 
Калужская областьРоссияКалугаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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