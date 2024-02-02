https://ria.ru/20240202/klip-1925135960.html

YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера в России

YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера в России - РИА Новости, 02.02.2024

YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера в России

Видеохостинг YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) в России, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T22:26

2024-02-02T22:26

2024-02-02T22:27

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) в России, убедился корреспондент РИА Новости. "Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов", - написано на YouTube при попытке открыть клип на песню "Дымок". При этом за пределами России клип удается воспроизвести. Клип на песню "Дымок" был выпущен пять месяцев назад и за это время набрал более 16 миллионов просмотров на YouTube.

https://ria.ru/20240121/zhivoy-1922656982.html

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