Рейтинг@Mail.ru
YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера в России - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:26 02.02.2024 (обновлено: 22:27 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/klip-1925135960.html
YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера в России
YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера в России - РИА Новости, 02.02.2024
YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера в России
Видеохостинг YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) в России, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T22:26
2024-02-02T22:27
россия
youtube
общество
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922832631_123:0:2463:1316_1920x0_80_0_0_356ffb35b0d6c1d7d4b19c5911119832.png
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) в России, убедился корреспондент РИА Новости. "Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов", - написано на YouTube при попытке открыть клип на песню "Дымок". При этом за пределами России клип удается воспроизвести. Клип на песню "Дымок" был выпущен пять месяцев назад и за это время набрал более 16 миллионов просмотров на YouTube.
https://ria.ru/20240121/zhivoy-1922656982.html
https://ria.ru/20240119/mikhalkov-1922304753.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922832631_416:0:2171:1316_1920x0_80_0_0_97077b00bd43a872150e5a7fd89bd2e9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, youtube, общество
Россия, YouTube, Общество, Шоубиз
YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера в России

Видеохостинг YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера в России

© Ицык Цыпер/Bredboysband/YoutubeСтоп-кадр из клипа Ицыка Цыпера "Дымок"
Стоп-кадр из клипа Ицыка Цыпера Дымок
© Ицык Цыпер/Bredboysband/Youtube
Стоп-кадр из клипа Ицыка Цыпера "Дымок". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал клип на песню "Дымок" Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) в России, убедился корреспондент РИА Новости.
"Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов", - написано на YouTube при попытке открыть клип на песню "Дымок".
SHAMAN выпустил клип на свою новую песню Живой - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Новый клип SHAMAN вошел в мировой чарт YouTube
21 января, 20:37
При этом за пределами России клип удается воспроизвести.
Клип на песню "Дымок" был выпущен пять месяцев назад и за это время набрал более 16 миллионов просмотров на YouTube.
Народный артист России, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Никита Михалков высказался о блокировке "Бесогон ТВ" на YouTube
19 января, 12:17
 
ШоубизРоссияYouTubeОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала