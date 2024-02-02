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В Китае остро не хватает русскоязычных гидов - РИА Новости, 02.02.2024
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Туризм
 
16:36 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/kitay-1925067046.html
В Китае остро не хватает русскоязычных гидов
В Китае остро не хватает русскоязычных гидов - РИА Новости, 02.02.2024
В Китае остро не хватает русскоязычных гидов
В Китае катастрофически не хватает русскоязычных гидов для работы с индивидуальными туристами из России. Связано это, прежде всего, с пандемией, из-за которой... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:36
2024-02-02T16:36
туризм
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туризм
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шанхай
пекин
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Китае катастрофически не хватает русскоязычных гидов для работы с индивидуальными туристами из России. Связано это, прежде всего, с пандемией, из-за которой страна почти четыре года не принимала иностранных туристов, сообщает пресс-служба РСТ.По оценке российских туроператоров, по сравнению с 2019 годом сейчас не хватает порядка 50 процентов работавших тогда гидов."Сейчас русскоязычных гидов минимум два раза меньше, чем было до пандемии. Многие из них ушли работать в другие сферы деятельности, кто-то забыл русский язык. Проблема стала заметной сразу после того, как в августе прошлого года в Китай поехали первые группы. Сначала их сопровождали очень слабые гиды, но сейчас ситуация меняется: как-то привлекают, видимо, прежних, с большим опытом работы. Но процесс это не быстрый – русский за полгода на курсах не выучишь", – говорит владелец компании Go China Сергей Седов.По его словам, спрос на туры в Китай сейчас очень высокий – глубина продаж достигает сентября, чего прежде туроператоры не наблюдали. Но чем выше интерес россиян, тем более остро стоит проблема нехватки гидов даже в крупных городах, таких как Шанхай или Пекин."Рост турпотока колоссальный, группы мы отправляем каждую неделю, они расписаны на месяцы вперед, и с квалифицированными гидами для них особых сложностей нет. Проблемы возникают, когда обращаются индивидуалы, желающие поехать в Китай, например, на майские праздники. Нередко им приходится отказывать, потому что хороших гидов мало, и все они задействованы строго под группы. Насколько я вижу, так делают все ведущие операторы и тут действует простой расчет: мы не можем под троих туристов отдать гида, отобрав его у группы в 50 человек", – говорит Седов.Как рассказал руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов, если в каком-то месте по маршруту очень нужен гид, как правило, его выписывают из более крупного города.Часть туристов, в этой ситуации выручает знание английского языка – им туркомпании подбирают англоязычных гидов. "Англоязычные гиды в Китае были всегда, их можно привлекать, если туристы владеют языком. Конечно, и русскоязычных под индивидуалов можно найти, но делать это надо очень заранее и привозить их из популярных туристических мест Китая, к примеру, Пекина, Шанхая и других крупных городов, где бывает много российских туристов", – сказал он.Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Китае Александра Фолько подтвердил, что нехватка гидов – общая проблема тех городов, где российских туристов пока мало. Например, Чэнду, куда планирует полеты с 1 апреля "Аэрофлот". Низкий спрос, по его словам, тормозит развитие рынка услуг гидов, и проблема будет решаться по мере роста турпотоков в новые для россиян регионы Китая.По данным погранслужбы ФСБ, с января по сентябрь 2023 года российские граждане совершили почти 140 тысяч поездок в Китай. За тот же период 2019 года этот показатель составил 655 тысяч.
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, шанхай, пекин, российский союз туриндустрии (рст), куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Шанхай, Пекин, Российский союз туриндустрии (РСТ), куда можно лететь
В Китае остро не хватает русскоязычных гидов

РСТ: в Китае образовался дефицит русскоязычных гидов, их нужно в два раза больше

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкТуристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине
Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Китае катастрофически не хватает русскоязычных гидов для работы с индивидуальными туристами из России. Связано это, прежде всего, с пандемией, из-за которой страна почти четыре года не принимала иностранных туристов, сообщает пресс-служба РСТ.
По оценке российских туроператоров, по сравнению с 2019 годом сейчас не хватает порядка 50 процентов работавших тогда гидов.
"Сейчас русскоязычных гидов минимум два раза меньше, чем было до пандемии. Многие из них ушли работать в другие сферы деятельности, кто-то забыл русский язык. Проблема стала заметной сразу после того, как в августе прошлого года в Китай поехали первые группы. Сначала их сопровождали очень слабые гиды, но сейчас ситуация меняется: как-то привлекают, видимо, прежних, с большим опытом работы. Но процесс это не быстрый – русский за полгода на курсах не выучишь", – говорит владелец компании Go China Сергей Седов.
По его словам, спрос на туры в Китай сейчас очень высокий – глубина продаж достигает сентября, чего прежде туроператоры не наблюдали. Но чем выше интерес россиян, тем более остро стоит проблема нехватки гидов даже в крупных городах, таких как Шанхай или Пекин.
"Рост турпотока колоссальный, группы мы отправляем каждую неделю, они расписаны на месяцы вперед, и с квалифицированными гидами для них особых сложностей нет. Проблемы возникают, когда обращаются индивидуалы, желающие поехать в Китай, например, на майские праздники. Нередко им приходится отказывать, потому что хороших гидов мало, и все они задействованы строго под группы. Насколько я вижу, так делают все ведущие операторы и тут действует простой расчет: мы не можем под троих туристов отдать гида, отобрав его у группы в 50 человек", – говорит Седов.
Как рассказал руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов, если в каком-то месте по маршруту очень нужен гид, как правило, его выписывают из более крупного города.
Часть туристов, в этой ситуации выручает знание английского языка – им туркомпании подбирают англоязычных гидов. "Англоязычные гиды в Китае были всегда, их можно привлекать, если туристы владеют языком. Конечно, и русскоязычных под индивидуалов можно найти, но делать это надо очень заранее и привозить их из популярных туристических мест Китая, к примеру, Пекина, Шанхая и других крупных городов, где бывает много российских туристов", – сказал он.
Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Китае Александра Фолько подтвердил, что нехватка гидов – общая проблема тех городов, где российских туристов пока мало. Например, Чэнду, куда планирует полеты с 1 апреля "Аэрофлот". Низкий спрос, по его словам, тормозит развитие рынка услуг гидов, и проблема будет решаться по мере роста турпотоков в новые для россиян регионы Китая.
По данным погранслужбы ФСБ, с января по сентябрь 2023 года российские граждане совершили почти 140 тысяч поездок в Китай. За тот же период 2019 года этот показатель составил 655 тысяч.
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