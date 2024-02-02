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Жители Бишкека остались без горячей воды и отопления - РИА Новости, 02.02.2024
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06:04 02.02.2024 (обновлено: 11:24 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/kirgiziya-1924939330.html
Жители Бишкека остались без горячей воды и отопления
Жители Бишкека остались без горячей воды и отопления - РИА Новости, 02.02.2024
Жители Бишкека остались без горячей воды и отопления
Жители столицы Киргизии остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплоэлектроцентрали Бишкека, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T06:04
2024-02-02T11:24
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БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. Жители столицы Киргизии остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплоэлектроцентрали Бишкека, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства энергетики республики. "Второго февраля текущего года в 3:00 (00:00 мск) на ТЭЦ города Бишкек произошла авария, вследствие чего вышло из строя оборудование. На данный момент все силы персонала привлечены для устранения ситуации. В результате аварии пострадали три сотрудника, которые находятся в больнице", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным ведомства, жителям города бесперебойно подается электроэнергия. Однако в целях поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей приостановлена подача горячей воды и отопления. "Для оперативного устранения последствий аварии на ТЭЦ города Бишкек создан оперативный штаб… Он ведет работу по возобновлению подачи отопления в дома горожан", - подчеркнули в минэнерго. В настоящий момент в Бишкеке температура воздуха составляет минус 3 градуса. Как передает корреспондент РИА Новости, батареи в многоквартирных домах остыли.
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бишкек, киргизия, в мире
Бишкек, Киргизия, В мире
Жители Бишкека остались без горячей воды и отопления

Жители Бишкека остались без горячей воды и отопления из-за аварии на ТЭЦ

© SputnikМесто аварии на ТЭЦ в Бишкеке. 1 февраля 2024
Место аварии на ТЭЦ в Бишкеке. 1 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Sputnik
Место аварии на ТЭЦ в Бишкеке. 1 февраля 2024
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БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. Жители столицы Киргизии остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплоэлектроцентрали Бишкека, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства энергетики республики.
«
"Второго февраля текущего года в 3:00 (00:00 мск) на ТЭЦ города Бишкек произошла авария, вследствие чего вышло из строя оборудование. На данный момент все силы персонала привлечены для устранения ситуации. В результате аварии пострадали три сотрудника, которые находятся в больнице", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, жителям города бесперебойно подается электроэнергия. Однако в целях поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей приостановлена подача горячей воды и отопления.
"Для оперативного устранения последствий аварии на ТЭЦ города Бишкек создан оперативный штаб… Он ведет работу по возобновлению подачи отопления в дома горожан", - подчеркнули в минэнерго.
В настоящий момент в Бишкеке температура воздуха составляет минус 3 градуса. Как передает корреспондент РИА Новости, батареи в многоквартирных домах остыли.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 4,7
1 февраля, 16:04
 
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