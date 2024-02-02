https://ria.ru/20240202/kirgiziya-1924939330.html

Жители Бишкека остались без горячей воды и отопления

Жители Бишкека остались без горячей воды и отопления - РИА Новости, 02.02.2024

Жители Бишкека остались без горячей воды и отопления

Жители столицы Киргизии остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплоэлектроцентрали Бишкека, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T06:04

2024-02-02T06:04

2024-02-02T11:24

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БИШКЕК, 2 фев - РИА Новости. Жители столицы Киргизии остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплоэлектроцентрали Бишкека, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства энергетики республики. "Второго февраля текущего года в 3:00 (00:00 мск) на ТЭЦ города Бишкек произошла авария, вследствие чего вышло из строя оборудование. На данный момент все силы персонала привлечены для устранения ситуации. В результате аварии пострадали три сотрудника, которые находятся в больнице", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным ведомства, жителям города бесперебойно подается электроэнергия. Однако в целях поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей приостановлена подача горячей воды и отопления. "Для оперативного устранения последствий аварии на ТЭЦ города Бишкек создан оперативный штаб… Он ведет работу по возобновлению подачи отопления в дома горожан", - подчеркнули в минэнерго. В настоящий момент в Бишкеке температура воздуха составляет минус 3 градуса. Как передает корреспондент РИА Новости, батареи в многоквартирных домах остыли.

https://ria.ru/20240201/zemletryasenie-1924835588.html

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