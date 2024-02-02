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Зеленский сообщил Белому дому о решении уволить Залужного, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
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23:13 02.02.2024 (обновлено: 00:16 03.02.2024)
https://ria.ru/20240202/kiev-1925141302.html
Зеленский сообщил Белому дому о решении уволить Залужного, пишут СМИ
Зеленский сообщил Белому дому о решении уволить Залужного, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
Зеленский сообщил Белому дому о решении уволить Залужного, пишут СМИ
Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-02T23:13
2024-02-03T00:16
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники."Правительство Украины проинформировало Белый дом, что &lt;...&gt; Зеленский решил уволить Залужного", — говорится в публикации.По данным газеты, в США не поддержали это решение, но и не стали возражать.Собеседники газеты предполагают, Зеленский может отложить осуществление задуманного, но это маловероятно.По информации Financial Times, 29 января глава киевского режима, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, однако тот отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По данным CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
https://ria.ru/20240202/zelenskiy-1925041744.html
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киев, сша, в мире
Киев, США, В мире
Зеленский сообщил Белому дому о решении уволить Залужного, пишут СМИ

WP: Киев уведомил Белый дом, что Зеленский решил уволить Залужного

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Правительство Украины проинформировало Белый дом, что <...> Зеленский решил уволить Залужного", — говорится в публикации.
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По данным газеты, в США не поддержали это решение, но и не стали возражать.
Собеседники газеты предполагают, Зеленский может отложить осуществление задуманного, но это маловероятно.
По информации Financial Times, 29 января глава киевского режима, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, однако тот отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
По данным CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
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