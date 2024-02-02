https://ria.ru/20240202/kiev-1925141302.html

Зеленский сообщил Белому дому о решении уволить Залужного, пишут СМИ

Зеленский сообщил Белому дому о решении уволить Залужного, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024

Зеленский сообщил Белому дому о решении уволить Залужного, пишут СМИ

Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-02T23:13

2024-02-02T23:13

2024-02-03T00:16

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники."Правительство Украины проинформировало Белый дом, что <...> Зеленский решил уволить Залужного", — говорится в публикации.По данным газеты, в США не поддержали это решение, но и не стали возражать.Собеседники газеты предполагают, Зеленский может отложить осуществление задуманного, но это маловероятно.По информации Financial Times, 29 января глава киевского режима, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, однако тот отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По данным CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.

https://ria.ru/20240202/zelenskiy-1925041744.html

https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924702553.html

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