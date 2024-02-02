https://ria.ru/20240202/kiev-1925137698.html

Киев сам усадил себя на скамью подсудимых, заявил российский дипломат

Киев сам усадил себя на скамью подсудимых, заявил российский дипломат - РИА Новости, 02.02.2024

Киев сам усадил себя на скамью подсудимых, заявил российский дипломат

Киев своими попытками манипулировать Международным судом ООН сам усадил себя на скамью подсудимых - теперь суд будет рассматривать преступления, совершенные... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T22:41

2024-02-02T22:41

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ООН, 2 фев - РИА Новости. Киев своими попытками манипулировать Международным судом ООН сам усадил себя на скамью подсудимых - теперь суд будет рассматривать преступления, совершенные киевским режимом в Донбассе, говорится в комментарии зампостпреда РФ при ООН Марии Заболоцкой. В пятницу Международный суд ООН вынес решение о том, что будет рассматривать по существу разбирательство между Украиной и РФ от 2022 года из-за спецоперации. При этом суд решил не рассматривать ряд претензий Украины к России по данному иску, касающихся применения конвенции о геноциде. В своем иске Украина отмечала, что применение Россией силы во время спецоперации, а также признание независимости ДНР и ЛНР противоречило конвенции о геноциде. Однако суд счел, что не имеет компетенции принимать решения по этой части дела. "Сегодня Россия и справедливость одержали очередную убедительная победу в Международном суде. По иску Украины к России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него суд отказал в оценке законности специальной военной операции и одновременно признал юрисдикцию над вопросом, совершил ли Киев геноцид на Донбассе", - указала Заболоцкая. "Если перевести это решение с юридического языка - Киев своими попытками манипулировать судом и Конвенцией сам усадил себя на скамью подсудимых", - отметила она. Теперь, по ее словам, "суд будет рассматривать преступления, совершенные киевским режимом на Донбассе, и решать, являются ли они геноцидом". "Рассчитываем, что теперь ужасная правда, на которую Запад закрывал глаза долгие годы, откроется на площадке главного судебного органа ООН, и киевский режим понесет заслуженное наказание", - подчеркнула он.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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