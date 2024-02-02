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Хуситы заявили, что выпустили из Йемена ракеты по Эйлату на юге Израиля
Хуситы заявили, что выпустили из Йемена ракеты по Эйлату на юге Израиля - РИА Новости, 02.02.2024
Хуситы заявили, что выпустили из Йемена ракеты по Эйлату на юге Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило баллистические ракеты по Эйлату на юге Израиля, сообщил в пятницу ночью военный... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T23:07
2024-02-02T23:07
2024-02-02T23:16
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ДОХА, 2 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило баллистические ракеты по Эйлату на юге Израиля, сообщил в пятницу ночью военный представитель хуситов Яхья Сариа в социальной сети Х.Этот раз стал шестым, когда хуситы объявили об обстреле Израиля."Ракетные силы вооруженных сил Йемена провели военную операцию против определенных объектов израильского противника в районе Умм ар-Рашраш (Эйлат) на юге оккупированной Палестины с использованием нескольких баллистических ракетам", - уточнил Сариа.Он добавил, что "вооруженные силы Йемена подтверждают свое намерение и в дальнейшем выполнять свои религиозные, моральные и гуманитарные обязательства по отношению к угнетенному палестинскому народу".
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в мире, израиль, военная операция сша и британии в йемене, йемен, палестина, ансар алла
В мире, Израиль, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен, Палестина, Ансар Алла
Хуситы заявили, что выпустили из Йемена ракеты по Эйлату на юге Израиля
Хуситы заявили, что выпустили из Йемена ракеты по Эйлату на юге Израиля