https://ria.ru/20240202/khusity-1925140723.html

Хуситы заявили, что выпустили из Йемена ракеты по Эйлату на юге Израиля

Хуситы заявили, что выпустили из Йемена ракеты по Эйлату на юге Израиля - РИА Новости, 02.02.2024

Хуситы заявили, что выпустили из Йемена ракеты по Эйлату на юге Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило баллистические ракеты по Эйлату на юге Израиля, сообщил в пятницу ночью военный... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T23:07

2024-02-02T23:07

2024-02-02T23:16

в мире

израиль

военная операция сша и британии в йемене

йемен

палестина

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93630/84/936308497_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_18400a2fe25f97891e5f56b47f2fe58b.jpg

ДОХА, 2 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) выпустило баллистические ракеты по Эйлату на юге Израиля, сообщил в пятницу ночью военный представитель хуситов Яхья Сариа в социальной сети Х.Этот раз стал шестым, когда хуситы объявили об обстреле Израиля."Ракетные силы вооруженных сил Йемена провели военную операцию против определенных объектов израильского противника в районе Умм ар-Рашраш (Эйлат) на юге оккупированной Палестины с использованием нескольких баллистических ракетам", - уточнил Сариа.Он добавил, что "вооруженные силы Йемена подтверждают свое намерение и в дальнейшем выполнять свои религиозные, моральные и гуманитарные обязательства по отношению к угнетенному палестинскому народу".

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

израиль

йемен

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, военная операция сша и британии в йемене, йемен, палестина, ансар алла