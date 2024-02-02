https://ria.ru/20240202/kherson-1924934658.html

Население покидает Херсон из-за невыносимых условий, сообщил Сальдо

Население покидает Херсон из-за невыносимых условий, сообщил Сальдо - РИА Новости, 02.02.2024

Население покидает Херсон из-за невыносимых условий, сообщил Сальдо

В Херсоне, контролируемом ВСУ, остается все меньше населения из-за невыносимых условий, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T03:33

2024-02-02T03:33

2024-02-02T07:07

специальная военная операция на украине

херсон

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

херсонская область

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Херсоне, контролируемом ВСУ, остается все меньше населения из-за невыносимых условий, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее он сообщал РИА Новости, что украинские войска на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне возводят оборонительные сооружения."Сейчас что происходит там? Я вам скажу. Людей там все меньше и меньше остается. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск", — заявил Сальдо. По его словам, в основном в городе осталось старшее поколение, им "тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома". "Все равно люди будут ждать, надеяться на лучшее. И поверьте, сейчас все правобережье как раз ожидает освобождения, потому что люди, которые там остались, даже те, кто ждал возвращения ВСУ, они уже могут сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще — с какой человечностью, с какой открытостью, с какими возможностями для улучшения жизни, и что творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну", — подчеркнул губернатор.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20240118/ukrepleniya-1921969766.html

https://ria.ru/20240201/kherson-1924772638.html

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херсон, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область