Население покидает Херсон из-за невыносимых условий, сообщил Сальдо
Сальдо: население Херсона уменьшается из-за нестерпимых условий жизни
© AP Photo / Bernat ArmangueАнтоновский мост в Херсоне
© AP Photo / Bernat Armangue
Антоновский мост в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Херсоне, контролируемом ВСУ, остается все меньше населения из-за невыносимых условий, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее он сообщал РИА Новости, что украинские войска на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне возводят оборонительные сооружения.
"Сейчас что происходит там? Я вам скажу. Людей там все меньше и меньше остается. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск", — заявил Сальдо.
По его словам, в основном в городе осталось старшее поколение, им "тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома".
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"Все равно люди будут ждать, надеяться на лучшее. И поверьте, сейчас все правобережье как раз ожидает освобождения, потому что люди, которые там остались, даже те, кто ждал возвращения ВСУ, они уже могут сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще — с какой человечностью, с какой открытостью, с какими возможностями для улучшения жизни, и что творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну", — подчеркнул губернатор.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.