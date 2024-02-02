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Население покидает Херсон из-за невыносимых условий, сообщил Сальдо - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 02.02.2024 (обновлено: 07:07 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/kherson-1924934658.html
Население покидает Херсон из-за невыносимых условий, сообщил Сальдо
Население покидает Херсон из-за невыносимых условий, сообщил Сальдо - РИА Новости, 02.02.2024
Население покидает Херсон из-за невыносимых условий, сообщил Сальдо
В Херсоне, контролируемом ВСУ, остается все меньше населения из-за невыносимых условий, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:33
2024-02-02T07:07
специальная военная операция на украине
херсон
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Херсоне, контролируемом ВСУ, остается все меньше населения из-за невыносимых условий, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее он сообщал РИА Новости, что украинские войска на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне возводят оборонительные сооружения."Сейчас что происходит там? Я вам скажу. Людей там все меньше и меньше остается. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск", — заявил Сальдо. По его словам, в основном в городе осталось старшее поколение, им "тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома". "Все равно люди будут ждать, надеяться на лучшее. И поверьте, сейчас все правобережье как раз ожидает освобождения, потому что люди, которые там остались, даже те, кто ждал возвращения ВСУ, они уже могут сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще — с какой человечностью, с какой открытостью, с какими возможностями для улучшения жизни, и что творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну", — подчеркнул губернатор.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20240118/ukrepleniya-1921969766.html
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херсон, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Херсонская область
Население покидает Херсон из-за невыносимых условий, сообщил Сальдо

Сальдо: население Херсона уменьшается из-за нестерпимых условий жизни

© AP Photo / Bernat ArmangueАнтоновский мост в Херсоне
Антоновский мост в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Антоновский мост в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Херсоне, контролируемом ВСУ, остается все меньше населения из-за невыносимых условий, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее он сообщал РИА Новости, что украинские войска на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне возводят оборонительные сооружения.
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"Сейчас что происходит там? Я вам скажу. Людей там все меньше и меньше остается. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск", — заявил Сальдо.
По его словам, в основном в городе осталось старшее поколение, им "тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома".
«
"Все равно люди будут ждать, надеяться на лучшее. И поверьте, сейчас все правобережье как раз ожидает освобождения, потому что люди, которые там остались, даже те, кто ждал возвращения ВСУ, они уже могут сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще — с какой человечностью, с какой открытостью, с какими возможностями для улучшения жизни, и что творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну", — подчеркнул губернатор.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествияХерсонская область
 
 
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