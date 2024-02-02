Мать оставшегося в заложниках у ХАМАС россиянина попросила помощи у Москвы
Мать остающегося в заложниках у ХАМАС россиянина просит помощи у руководства РФ
© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мать остающегося у палестинского движения ХАМАС заложника с российским гражданством Елена Труфанова просит руководство России помочь вернуть сына домой.
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"В руках ХАМАС остается мой единственный сын Александр. Я очень прошу российское правительство и лично Владимира Владимировича Путина прилагать все усилия для его освобождения, как это было сделано для освобождения нас (с матерью - ред.). Я знаю, что Россия - великая страна и не бросает в беде своих граждан. Я и моя мама живое тому подтверждение", - сказала Елена на пресс-конференции в Москве.
Елена и ее мать Ирина Татти находились в заложниках у ХАМАС и были освобождены. Женщина поблагодарила за это руководство России.
"Если Россия потребует возвращения моего сына и еще двух заложников с российским гражданством, никто не сможет этому противостоять. Это наша единственная надежда", - считает Елена.
Она рассказала, что в настоящее время нет никакой связи с ее сыном.
"Единственная информация, которую мы получили от армии Израиля, это что он был ранен, но мы не знаем, в каком он состоянии сейчас, никакой связи с ним нет. Эту информацию мы получили несколько недель назад", - добавила Елена.
В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. Переговоры при участии посредников из Катара, Египта и США по освобождению оставшихся заложников на данный момент находятся в тупике, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из сектора Газа.