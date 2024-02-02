https://ria.ru/20240202/izrail-1925116286.html

Чиновники из США и Европы выступили против поддержки Израиля

Чиновники из США и Европы выступили против поддержки Израиля - РИА Новости, 02.02.2024

Чиновники из США и Европы выступили против поддержки Израиля

Более 800 чиновников в США, Великобритании и Евросоюзе в открытом письме выразили несогласие с поддержкой своих властей Израиля в его войне в секторе Газа. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T19:41

2024-02-02T19:41

2024-02-02T19:44

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Более 800 чиновников в США, Великобритании и Евросоюзе в открытом письме выразили несогласие с поддержкой своих властей Израиля в его войне в секторе Газа. "Нынешняя политика наших правительств ослабляет их моральный авторитет и подрывает их способность отстаивать свободу, справедливость и права человека на глобальном уровне... Мы призываем наши правительства и учреждения к тому, чтобы они перестали утверждать перед общественностью, что за израильской операцией есть стратегическое и оправданное обоснование, а поддержка его - в интересах наших стран", - говорится в тексте письма под названием "Заявление трансатлантических госслужащих по Газе", текст которого публикует в пятницу американская газета New York Times. Это первый случай, когда чиновники из США и Европы совместно выступили с открытой критикой в адрес своих правительств в связи с этой войной, отмечает издание со ссылкой на бывших и нынешних чиновников, организующих или поддерживающих эти усилия. Авторы заявляют в письме, что на внутренних уровнях выражали свои озабоченности правительствам, которые, однако, их "отвергли по политическим и идеологическим соображениям". Один из организаторов, чиновник, более 20 лет проработавший в госдепартаменте США, заявил газете, что в документе не приводятся имена подписантов, поскольку те опасаются преследования. Примерно 80 лиц, подписавших письмо, представляют американские ведомства, пишет издание со ссылкой на организаторов. Коллективные учреждения Евросоюза - наиболее широко представленные органы среди подписавших письмо, за ними следуют ведомства Нидерландов и США, добавляет газета. Также письмо подписали чиновники из Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, превысило 27 тысяч, более 66 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20231207/bayden-1914349833.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

израиль

сша

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израиль, сша, великобритания, владимир путин, хамас, оон