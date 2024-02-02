https://ria.ru/20240202/ispytaniya-1924925481.html
Британские ВМС готовятся к испытанию МБР в Атлантике, пишут СМИ
Британские ВМС готовятся к испытанию МБР в Атлантике, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
Британские ВМС готовятся к испытанию МБР в Атлантике, пишут СМИ
Военно-морские силы Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2, пуск которой будет... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T00:17
2024-02-02T00:17
2024-02-02T00:17
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2, пуск которой будет произведен с атомной подводной лодки в Атлантическом океане, утверждает газета Sun со ссылкой на источники. Согласно изданию, пуск ракеты без боевой части произведет атомная подводная лодка Vanguard, завершившая семилетний ремонт в Плимуте. Испытания являются последним шагом, чтобы субмарина вновь вошла в строй в качестве части британского флота ядерного сдерживания, отмечается в публикации. Как сообщает газета, во вторник, 30 января подлодка была замечена отплывающей из Порта-Канаверал в американском штате Флорида. Ожидается, что подлодка запустит ракету без боевой части, находясь в 90 километрах от восточного побережья США. Национальное агентство геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходства, которое остается в силе с 9.00 вечера 30 января до 4.00 утра 4 февраля. Ракета должна преодолеть около 6 тысяч километров, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой. Предыдущий запуск ракеты межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской подлодки в 2016 году окончился неудачей. Ракета должна была пролететь 9 тысяч километров от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения, но опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.
https://ria.ru/20231102/ispytaniya-1906832897.html
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в мире, великобритания
Британские ВМС готовятся к испытанию МБР в Атлантике, пишут СМИ
Sun: британские ВМС готовятся к первому с 2016 г испытанию МБР в Атлантике
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Военно-морские силы Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2, пуск которой будет произведен с атомной подводной лодки в Атлантическом океане, утверждает газета Sun
со ссылкой на источники.
Согласно изданию, пуск ракеты без боевой части произведет атомная подводная лодка Vanguard, завершившая семилетний ремонт в Плимуте. Испытания являются последним шагом, чтобы субмарина вновь вошла в строй в качестве части британского флота ядерного сдерживания, отмечается в публикации.
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Как сообщает газета, во вторник, 30 января подлодка была замечена отплывающей из Порта-Канаверал в американском штате Флорида
. Ожидается, что подлодка запустит ракету без боевой части, находясь в 90 километрах от восточного побережья США
.
Национальное агентство геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходства, которое остается в силе с 9.00 вечера 30 января до 4.00 утра 4 февраля.
Ракета должна преодолеть около 6 тысяч километров, прежде чем упасть в море между Бразилией
и Западной Африкой
.
Предыдущий запуск ракеты межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской подлодки в 2016 году окончился неудачей. Ракета должна была пролететь 9 тысяч километров от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения, но опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.
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