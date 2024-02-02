Рейтинг@Mail.ru
Британские ВМС готовятся к испытанию МБР в Атлантике, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/ispytaniya-1924925481.html
Британские ВМС готовятся к испытанию МБР в Атлантике, пишут СМИ
Британские ВМС готовятся к испытанию МБР в Атлантике, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
Британские ВМС готовятся к испытанию МБР в Атлантике, пишут СМИ
Военно-морские силы Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2, пуск которой будет... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T00:17
2024-02-02T00:17
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830132791_0:249:2601:1712_1920x0_80_0_0_f31908ad3098db694f9b4105ee71df64.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2, пуск которой будет произведен с атомной подводной лодки в Атлантическом океане, утверждает газета Sun со ссылкой на источники. Согласно изданию, пуск ракеты без боевой части произведет атомная подводная лодка Vanguard, завершившая семилетний ремонт в Плимуте. Испытания являются последним шагом, чтобы субмарина вновь вошла в строй в качестве части британского флота ядерного сдерживания, отмечается в публикации. Как сообщает газета, во вторник, 30 января подлодка была замечена отплывающей из Порта-Канаверал в американском штате Флорида. Ожидается, что подлодка запустит ракету без боевой части, находясь в 90 километрах от восточного побережья США. Национальное агентство геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходства, которое остается в силе с 9.00 вечера 30 января до 4.00 утра 4 февраля. Ракета должна преодолеть около 6 тысяч километров, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой. Предыдущий запуск ракеты межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской подлодки в 2016 году окончился неудачей. Ракета должна была пролететь 9 тысяч километров от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения, но опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.
https://ria.ru/20231102/ispytaniya-1906832897.html
https://ria.ru/20230602/dsnv-1875676459.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830132791_0:97:2602:2048_1920x0_80_0_0_6348e7970235efe9b1fe9ff04190b879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Британские ВМС готовятся к испытанию МБР в Атлантике, пишут СМИ

Sun: британские ВМС готовятся к первому с 2016 г испытанию МБР в Атлантике

© Фото : U.S. Navy / Lt. Jennifer BowmanЗапуск ракеты Trident II
Запуск ракеты Trident II - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : U.S. Navy / Lt. Jennifer Bowman
Запуск ракеты Trident II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2, пуск которой будет произведен с атомной подводной лодки в Атлантическом океане, утверждает газета Sun со ссылкой на источники.
Согласно изданию, пуск ракеты без боевой части произведет атомная подводная лодка Vanguard, завершившая семилетний ремонт в Плимуте. Испытания являются последним шагом, чтобы субмарина вновь вошла в строй в качестве части британского флота ядерного сдерживания, отмечается в публикации.
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
Пентагон подорвал в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии"
2 ноября 2023, 03:17
Как сообщает газета, во вторник, 30 января подлодка была замечена отплывающей из Порта-Канаверал в американском штате Флорида. Ожидается, что подлодка запустит ракету без боевой части, находясь в 90 километрах от восточного побережья США.
Национальное агентство геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходства, которое остается в силе с 9.00 вечера 30 января до 4.00 утра 4 февраля.
Ракета должна преодолеть около 6 тысяч километров, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.
Предыдущий запуск ракеты межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской подлодки в 2016 году окончился неудачей. Ракета должна была пролететь 9 тысяч километров от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения, но опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.
Пусковая установка МБР на базе Malmstrom в штате Монтана - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Отказ США "делиться" телеметрией МБР грозит безопасности , заявил эксперт
2 июня 2023, 02:08
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала