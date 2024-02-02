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Суд ООН не будет рассматривать ряд претензий Украины к России по СВО - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 02.02.2024 (обновлено: 20:52 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/isk-1925097927.html
Суд ООН не будет рассматривать ряд претензий Украины к России по СВО
Суд ООН не будет рассматривать ряд претензий Украины к России по СВО - РИА Новости, 02.02.2024
Суд ООН не будет рассматривать ряд претензий Украины к России по СВО
Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины против России от 2022 года из-за спецоперации, при этом решил не... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:05
2024-02-02T20:52
специальная военная операция на украине
россия
гаага
украина
международный суд оон
в мире
сергей лавров
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ГААГА, 2 фев — РИА Новости. Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины против России от 2022 года из-за спецоперации, при этом решил не рассматривать основные претензии украинской стороны, заявила председатель суда Джоан Донохью.Суд счел, что не имеет компетенции принимать решения, касающиеся применения Конвенции о геноциде. В своем иске Украина отмечала, что использование Россией силы во время спецоперации, а также признание независимости ДНР и ЛНР противоречат этому документу.Донохью также объявила, что суд ООН отклонил некоторые предварительные возражения России по иску.Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, суд отверг все украинские заявления о том, что Россия нарушила Конвенцию о геноциде, "злоупотребив" ею для оправдания начала операции."В итоге на рассмотрении Суда остался только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий", — говорится в заявлении ведомства.Украина 26 февраля 2022 года после начала спецоперации подала в Международный суд ООН иск к России. Разбирательство касается Конвенции 1948 года "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него".В своем заявлении Киев просил ввести временные меры. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал Россию немедленно приостановить военную операцию, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем Москвы не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что иск основан на "извращенной логике".Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.Представив шесть пунктов, российская сторона призвала суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у инстанции нет юрисдикции на рассмотрение дела.В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску.
https://ria.ru/20240201/izvineniya-1924706056.html
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россия, гаага, украина, международный суд оон, в мире, сергей лавров, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Гаага, Украина, Международный суд ООН, В мире, Сергей Лавров, ООН
Суд ООН не будет рассматривать ряд претензий Украины к России по СВО

Суд ООН в Гааге решил не рассматривать некоторые из претензий Украины к России

© AP Photo / Peter DejongВид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге. 2 февраля 2024
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге. 2 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге. 2 февраля 2024
Читать ria.ru в
ГААГА, 2 фев — РИА Новости. Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины против России от 2022 года из-за спецоперации, при этом решил не рассматривать основные претензии украинской стороны, заявила председатель суда Джоан Донохью.
Суд счел, что не имеет компетенции принимать решения, касающиеся применения Конвенции о геноциде. В своем иске Украина отмечала, что использование Россией силы во время спецоперации, а также признание независимости ДНР и ЛНР противоречат этому документу.
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Донохью также объявила, что суд ООН отклонил некоторые предварительные возражения России по иску.
Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, суд отверг все украинские заявления о том, что Россия нарушила Конвенцию о геноциде, "злоупотребив" ею для оправдания начала операции.
"В итоге на рассмотрении Суда остался только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий", — говорится в заявлении ведомства.
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В своем заявлении Киев просил ввести временные меры. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал Россию немедленно приостановить военную операцию, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем Москвы не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что иск основан на "извращенной логике".
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Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.
Представив шесть пунктов, российская сторона призвала суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у инстанции нет юрисдикции на рассмотрение дела.
В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГаагаУкраинаМеждународный суд ООНВ миреСергей ЛавровООН
 
 
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