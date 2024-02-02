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Свыше 600 бизнесменов стали участниками саммита производителей в Иркутске - РИА Новости, 02.02.2024
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12:46 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/irkutsk-1925009786.html
Свыше 600 бизнесменов стали участниками саммита производителей в Иркутске
Свыше 600 бизнесменов стали участниками саммита производителей в Иркутске - РИА Новости, 02.02.2024
Свыше 600 бизнесменов стали участниками саммита производителей в Иркутске
Более 600 предпринимателей принимают участие в саммите производителей Иркутской области, который стартовал 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:46
2024-02-02T12:46
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 600 предпринимателей принимают участие в саммите производителей Иркутской области, который стартовал 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона. Саммит приходит в иркутском Доме молодежи. Бизнесмены принимают участие в мероприятии в электронном и очном форматах. Участниками являются представители малого и среднего бизнеса, самозанятые области в сфере производства. Саммит организован для тех, кто занимается производством собственного продукта: косметика, бытовая химия, одежда, продукты, строительные материалы и другое. Организаторы саммита - центр "Мой бизнес" в Иркутской области и Центр стандартизации и метрологии в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. "Иркутская область – промышленный регион, именно здесь разворачивались масштабные советские стройки, и сейчас работает множество крупных предприятий. Идет новая волна индустриализации: в Приангарье действуют крупнейшие производства, в том числе уникальные для всей России. Но производственники – это не только гиганты. В Иркутской области развиваются производители продуктов, ремесленники и ювелиры, на основе уникальных трав создают косметические препараты и многое другое. Всем этим компаниям нужен рост, меры поддержки, комьюнити, и все это они могут найти сегодня на саммите", – цитирует пресс-служба зампреда правительства региона Георгия Кузьмина с открытия форума. Главным событием первого дня стала пленарная сессия "Ключ к развитию: стратегии и решения для производителей". Участники обсудили меры поддержки производственников в разных отраслях Иркутской области, меры поддержки фонда "Сколково" для технологических компаний, а также роль малого бизнеса в развитии производственного потенциала страны. Во второй день саммита – в пятницу - прошли консультации от крупнейших маркетплейсов страны, а также лекция, посвященная стратегиям выхода на экспортные рынки.
https://ria.ru/20240201/samozanyatye-1924875582.html
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твой бизнес – новости, иркутск, иркутская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Иркутск, Иркутская область

Свыше 600 бизнесменов стали участниками саммита производителей в Иркутске

© Фото : Правительство Иркутской областиСаммит производителей Иркутской области
Саммит производителей Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : Правительство Иркутской области
Саммит производителей Иркутской области
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 600 предпринимателей принимают участие в саммите производителей Иркутской области, который стартовал 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.
Саммит приходит в иркутском Доме молодежи. Бизнесмены принимают участие в мероприятии в электронном и очном форматах. Участниками являются представители малого и среднего бизнеса, самозанятые области в сфере производства.
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1 февраля, 18:00
Саммит организован для тех, кто занимается производством собственного продукта: косметика, бытовая химия, одежда, продукты, строительные материалы и другое.
Организаторы саммита - центр "Мой бизнес" в Иркутской области и Центр стандартизации и метрологии в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
"Иркутская область – промышленный регион, именно здесь разворачивались масштабные советские стройки, и сейчас работает множество крупных предприятий. Идет новая волна индустриализации: в Приангарье действуют крупнейшие производства, в том числе уникальные для всей России. Но производственники – это не только гиганты. В Иркутской области развиваются производители продуктов, ремесленники и ювелиры, на основе уникальных трав создают косметические препараты и многое другое. Всем этим компаниям нужен рост, меры поддержки, комьюнити, и все это они могут найти сегодня на саммите", – цитирует пресс-служба зампреда правительства региона Георгия Кузьмина с открытия форума.
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1 февраля, 16:15
Главным событием первого дня стала пленарная сессия "Ключ к развитию: стратегии и решения для производителей". Участники обсудили меры поддержки производственников в разных отраслях Иркутской области, меры поддержки фонда "Сколково" для технологических компаний, а также роль малого бизнеса в развитии производственного потенциала страны.
Во второй день саммита – в пятницу - прошли консультации от крупнейших маркетплейсов страны, а также лекция, посвященная стратегиям выхода на экспортные рынки.
 
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