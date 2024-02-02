https://ria.ru/20240202/irkutsk-1925009786.html

Свыше 600 бизнесменов стали участниками саммита производителей в Иркутске

Свыше 600 бизнесменов стали участниками саммита производителей в Иркутске - РИА Новости, 02.02.2024

Свыше 600 бизнесменов стали участниками саммита производителей в Иркутске

Более 600 предпринимателей принимают участие в саммите производителей Иркутской области, который стартовал 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:46

2024-02-02T12:46

2024-02-02T12:46

твой бизнес

твой бизнес – новости

иркутск

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925009762_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a9de6e32a3fb9db67f96e7d2004e8a5d.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 600 предпринимателей принимают участие в саммите производителей Иркутской области, который стартовал 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона. Саммит приходит в иркутском Доме молодежи. Бизнесмены принимают участие в мероприятии в электронном и очном форматах. Участниками являются представители малого и среднего бизнеса, самозанятые области в сфере производства. Саммит организован для тех, кто занимается производством собственного продукта: косметика, бытовая химия, одежда, продукты, строительные материалы и другое. Организаторы саммита - центр "Мой бизнес" в Иркутской области и Центр стандартизации и метрологии в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. "Иркутская область – промышленный регион, именно здесь разворачивались масштабные советские стройки, и сейчас работает множество крупных предприятий. Идет новая волна индустриализации: в Приангарье действуют крупнейшие производства, в том числе уникальные для всей России. Но производственники – это не только гиганты. В Иркутской области развиваются производители продуктов, ремесленники и ювелиры, на основе уникальных трав создают косметические препараты и многое другое. Всем этим компаниям нужен рост, меры поддержки, комьюнити, и все это они могут найти сегодня на саммите", – цитирует пресс-служба зампреда правительства региона Георгия Кузьмина с открытия форума. Главным событием первого дня стала пленарная сессия "Ключ к развитию: стратегии и решения для производителей". Участники обсудили меры поддержки производственников в разных отраслях Иркутской области, меры поддержки фонда "Сколково" для технологических компаний, а также роль малого бизнеса в развитии производственного потенциала страны. Во второй день саммита – в пятницу - прошли консультации от крупнейших маркетплейсов страны, а также лекция, посвященная стратегиям выхода на экспортные рынки.

https://ria.ru/20240201/samozanyatye-1924875582.html

https://ria.ru/20240201/turkompleks-1924839744.html

иркутск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, иркутск, иркутская область