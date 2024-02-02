https://ria.ru/20240202/irkutsk-1924947798.html

В Иркутске проверяют информацию о грубом отношении к ребенку в детсаду

В Иркутске проверяют информацию о грубом отношении к ребенку в детсаду - РИА Новости, 02.02.2024

В Иркутске проверяют информацию о грубом отношении к ребенку в детсаду

Проверка проводится в частном детском саду Иркутска после публикации в сети записи о грубом обращении с ребенком, сообщает ГУМВД по Иркутской области в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:50

2024-02-02T08:50

2024-02-02T08:50

происшествия

иркутск

иркутская область

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ИРКУТСК, 2 фев - РИА Новости. Проверка проводится в частном детском саду Иркутска после публикации в сети записи о грубом обращении с ребенком, сообщает ГУМВД по Иркутской области в Telegram-канале, отмечая, что, по предварительным данным, инцидент произошел более года назад. В местных СМИ ранее появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник детского сада во время тихого часа грубо поднимает плачущего ребенка с постели и уводит из комнаты. "Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних <…> проводят проверочные мероприятия по факту происшествия с ребенком в частном детском саду, зафиксированном на видеозаписи и размещенном в сети Интернет. В настоящий момент установлены и опрашиваются работники организации, находящейся в Октябрьском округе Иркутска", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в полицию сообщений и жалоб на работу детского сада не поступало. Родители ребенка, который в течение месяца посещал детсад, в полицию также не обращались. По предварительным данным, инцидент произошел в 2022 году. Проверку также проводят сотрудники прокуратуры.

https://ria.ru/20240201/perm-1924740177.html

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иркутск

иркутская область

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происшествия, иркутск, иркутская область