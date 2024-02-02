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В Иркутске проверяют информацию о грубом отношении к ребенку в детсаду
В Иркутске проверяют информацию о грубом отношении к ребенку в детсаду - РИА Новости, 02.02.2024
В Иркутске проверяют информацию о грубом отношении к ребенку в детсаду
Проверка проводится в частном детском саду Иркутска после публикации в сети записи о грубом обращении с ребенком, сообщает ГУМВД по Иркутской области в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T08:50
2024-02-02T08:50
2024-02-02T08:50
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иркутск
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ИРКУТСК, 2 фев - РИА Новости. Проверка проводится в частном детском саду Иркутска после публикации в сети записи о грубом обращении с ребенком, сообщает ГУМВД по Иркутской области в Telegram-канале, отмечая, что, по предварительным данным, инцидент произошел более года назад. В местных СМИ ранее появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник детского сада во время тихого часа грубо поднимает плачущего ребенка с постели и уводит из комнаты. "Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних <…> проводят проверочные мероприятия по факту происшествия с ребенком в частном детском саду, зафиксированном на видеозаписи и размещенном в сети Интернет. В настоящий момент установлены и опрашиваются работники организации, находящейся в Октябрьском округе Иркутска", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в полицию сообщений и жалоб на работу детского сада не поступало. Родители ребенка, который в течение месяца посещал детсад, в полицию также не обращались. По предварительным данным, инцидент произошел в 2022 году. Проверку также проводят сотрудники прокуратуры.
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происшествия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске проверяют информацию о грубом отношении к ребенку в детсаду
В Иркутске полиция проверяет сообщения о грубом отношении к ребенку в детсаду
ИРКУТСК, 2 фев - РИА Новости.
Проверка проводится в частном детском саду Иркутска после публикации в сети записи о грубом обращении с ребенком, сообщает ГУМВД по Иркутской области в Telegram-канале
, отмечая, что, по предварительным данным, инцидент произошел более года назад.
В местных СМИ ранее появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник детского сада во время тихого часа грубо поднимает плачущего ребенка с постели и уводит из комнаты.
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"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних <…> проводят проверочные мероприятия по факту происшествия с ребенком в частном детском саду, зафиксированном на видеозаписи и размещенном в сети Интернет. В настоящий момент установлены и опрашиваются работники организации, находящейся в Октябрьском округе Иркутска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в полицию сообщений и жалоб на работу детского сада не поступало. Родители ребенка, который в течение месяца посещал детсад, в полицию также не обращались. По предварительным данным, инцидент произошел в 2022 году.
Проверку также проводят сотрудники прокуратуры.
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