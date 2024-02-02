https://ria.ru/20240202/iran-1924938339.html

Лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США, пишут СМИ

Лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024

Лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США, пишут СМИ

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ избегать прямого военного конфликта с США на фоне обострения отношений после атаки на американскую базу,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T05:43

2024-02-02T05:43

2024-02-02T09:48

в мире

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али хаменеи

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ избегать прямого военного конфликта с США на фоне обострения отношений после атаки на американскую базу, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранские источники. В воскресенье беспилотник атаковал американскую базу на северо-востоке Иордании. Официально сообщалось о гибели трех военных США и более чем 40 пострадавших солдатах. Ответственность за налет на военный объект американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени". По данным издания, на этой неделе Высший совет национальной безопасности Ирана провел экстренное заседание для обсуждения ситуации. По словам источников, после того как участники заседания передали аятолле Хаменеи свои планы, он ответил четким приказом: избегать прямой войны с Соединенными Штатами и дистанцировать Иран от действий группировок, убивавших американцев. В то же время Иран готовится к ответным действиям, если США нанесут удар возмездия. Как утверждают источники, иранское командование привело все вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности, активировало системы зенитно-ракетной обороны и разместило вдоль границы с Ираком баллистические ракеты.

https://ria.ru/20240124/yemen-1923107238.html

https://ria.ru/20240130/iran-1924252411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, иордания, али хаменеи, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году