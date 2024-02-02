Рейтинг@Mail.ru
Лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 02.02.2024 (обновлено: 09:48 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/iran-1924938339.html
Лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США, пишут СМИ
Лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
Лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США, пишут СМИ
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ избегать прямого военного конфликта с США на фоне обострения отношений после атаки на американскую базу,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T05:43
2024-02-02T09:48
в мире
иран
сша
иордания
али хаменеи
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_cdbea2273bc8b01b2ceae77db44dcf6e.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ избегать прямого военного конфликта с США на фоне обострения отношений после атаки на американскую базу, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранские источники. В воскресенье беспилотник атаковал американскую базу на северо-востоке Иордании. Официально сообщалось о гибели трех военных США и более чем 40 пострадавших солдатах. Ответственность за налет на военный объект американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени". По данным издания, на этой неделе Высший совет национальной безопасности Ирана провел экстренное заседание для обсуждения ситуации. По словам источников, после того как участники заседания передали аятолле Хаменеи свои планы, он ответил четким приказом: избегать прямой войны с Соединенными Штатами и дистанцировать Иран от действий группировок, убивавших американцев. В то же время Иран готовится к ответным действиям, если США нанесут удар возмездия. Как утверждают источники, иранское командование привело все вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности, активировало системы зенитно-ракетной обороны и разместило вдоль границы с Ираком баллистические ракеты.
https://ria.ru/20240124/yemen-1923107238.html
https://ria.ru/20240130/iran-1924252411.html
иран
сша
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_e43cc21e09723a1232058cd1cd5fb271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, иордания, али хаменеи, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, США, Иордания, Али Хаменеи, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США, пишут СМИ

NYT: Верховный лидер Ирана отдал приказ избегать прямого конфликта с США

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ избегать прямого военного конфликта с США на фоне обострения отношений после атаки на американскую базу, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранские источники.
В воскресенье беспилотник атаковал американскую базу на северо-востоке Иордании. Официально сообщалось о гибели трех военных США и более чем 40 пострадавших солдатах. Ответственность за налет на военный объект американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Глава МИД Ирана назвал удары по Йемену стратегической ошибкой
24 января, 01:15
По данным издания, на этой неделе Высший совет национальной безопасности Ирана провел экстренное заседание для обсуждения ситуации. По словам источников, после того как участники заседания передали аятолле Хаменеи свои планы, он ответил четким приказом: избегать прямой войны с Соединенными Штатами и дистанцировать Иран от действий группировок, убивавших американцев.
В то же время Иран готовится к ответным действиям, если США нанесут удар возмездия. Как утверждают источники, иранское командование привело все вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности, активировало системы зенитно-ракетной обороны и разместило вдоль границы с Ираком баллистические ракеты.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Столтенберг обвинил Иран в дестабилизации региона
30 января, 00:13
 
В миреИранСШАИорданияАли ХаменеиЭнтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала