https://ria.ru/20240202/il76-1925026719.html

Пескову неизвестно об откликнувшихся на призыв расследовать атаку на Ил-76

Пескову неизвестно об откликнувшихся на призыв расследовать атаку на Ил-76 - РИА Новости, 02.02.2024

Пескову неизвестно об откликнувшихся на призыв расследовать атаку на Ил-76

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, чтобы кто-то в мире откликнулся на призыв российского главы государства по... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:49

2024-02-02T13:49

2024-02-02T13:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

белгородская область

владимир путин

вооруженные силы украины

дмитрий песков

ил-76

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, чтобы кто-то в мире откликнулся на призыв российского главы государства по расследованию катастрофы Ил-76."Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею президента", - сказал он журналистам.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом 2024-02-02T13:49 true PT0M21S

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Ольга Фомченкова

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