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Пескову неизвестно об откликнувшихся на призыв расследовать атаку на Ил-76 - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/il76-1925026719.html
Пескову неизвестно об откликнувшихся на призыв расследовать атаку на Ил-76
Пескову неизвестно об откликнувшихся на призыв расследовать атаку на Ил-76 - РИА Новости, 02.02.2024
Пескову неизвестно об откликнувшихся на призыв расследовать атаку на Ил-76
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, чтобы кто-то в мире откликнулся на призыв российского главы государства по... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:49
2024-02-02T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белгородская область
владимир путин
вооруженные силы украины
дмитрий песков
ил-76
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, чтобы кто-то в мире откликнулся на призыв российского главы государства по расследованию катастрофы Ил-76."Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею президента", - сказал он журналистам.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
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353
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Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом
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в мире, россия, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, дмитрий песков, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Пескову неизвестно об откликнувшихся на призыв расследовать атаку на Ил-76

Пескову неизвестно, чтобы кто-то откликнулся на призыв расследовать ЧП с Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, чтобы кто-то в мире откликнулся на призыв российского главы государства по расследованию катастрофы Ил-76.
"Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею президента", - сказал он журналистам.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелгородская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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