https://ria.ru/20240202/il76-1925022372.html
Песков ответил на вопрос о возвращении Киеву тел погибших в Ил-76 пленных
Песков ответил на вопрос о возвращении Киеву тел погибших в Ил-76 пленных - РИА Новости, 02.02.2024
Песков ответил на вопрос о возвращении Киеву тел погибших в Ил-76 пленных
Вопрос передачи тел украинских военнопленных, погибших в ходе крушения Ил-76, сейчас в руках следственных органов, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:36
2024-02-02T13:36
2024-02-02T13:44
специальная военная операция на украине
происшествия
крушение ил-76 в белгородской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924819975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90378eb231a854af0db2dc79a8d139ab.jpg
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Вопрос передачи тел украинских военнопленных, погибших в ходе крушения Ил-76, сейчас в руках следственных органов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов. Идет следствие. И в ходе следствия, естественно, все режимы определяет только следствие", - сказал он журналистам на вопрос о возвращении тел погибших.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Работа следственной группы на месте крушения Ил-76
Работа следственной группы на месте крушения Ил-76
2024-02-02T13:36
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Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом
2024-02-02T13:36
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Песков ответил на вопрос о возвращении Киеву тел погибших в Ил-76 пленных
Песков: возвращением тел погибших пленных в Ил-76 занимаются следственные органы
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Вопрос передачи тел украинских военнопленных, погибших в ходе крушения Ил-76, сейчас в руках следственных органов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов. Идет следствие. И в ходе следствия, естественно, все режимы определяет только следствие", - сказал он журналистам на вопрос о возвращении тел погибших.
ВСУ
24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью
, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина
косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.