https://ria.ru/20240202/il76-1925022372.html

Песков ответил на вопрос о возвращении Киеву тел погибших в Ил-76 пленных

Песков ответил на вопрос о возвращении Киеву тел погибших в Ил-76 пленных - РИА Новости, 02.02.2024

Песков ответил на вопрос о возвращении Киеву тел погибших в Ил-76 пленных

Вопрос передачи тел украинских военнопленных, погибших в ходе крушения Ил-76, сейчас в руках следственных органов, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:36

2024-02-02T13:36

2024-02-02T13:44

специальная военная операция на украине

происшествия

крушение ил-76 в белгородской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924819975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90378eb231a854af0db2dc79a8d139ab.jpg

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Вопрос передачи тел украинских военнопленных, погибших в ходе крушения Ил-76, сейчас в руках следственных органов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов. Идет следствие. И в ходе следствия, естественно, все режимы определяет только следствие", - сказал он журналистам на вопрос о возвращении тел погибших.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следственной группы на месте крушения Ил-76 Работа следственной группы на месте крушения Ил-76 2024-02-02T13:36 true PT0M20S

Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом 2024-02-02T13:36 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, крушение ил-76 в белгородской области