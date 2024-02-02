https://ria.ru/20240202/il-76-1925061732.html

Берлин не знает, могла ли сбить Ил-76 поставленная ФРГ система Patriot

Берлин не знает, могла ли сбить Ил-76 поставленная ФРГ система Patriot - РИА Новости, 02.02.2024

Берлин не знает, могла ли сбить Ил-76 поставленная ФРГ система Patriot

Берлин не располагает данными о том, как и когда украинскими военными силами применяются поставленные Германией системы Patriot, сообщил официальный... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:05

2024-02-02T16:05

2024-02-02T16:05

специальная военная операция на украине

россия

берлин (город)

германия

владимир путин

в мире

вооруженные силы украины

ил-76

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584781_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5984e3a3179b6097984e1b5d7a8dd08c.jpg

БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Берлин не располагает данными о том, как и когда украинскими военными силами применяются поставленные Германией системы Patriot, сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт на вопрос о потерпевшем крушении самолете Ил-76 с пленными украинцами. "С передачей систем вооружений, которые мы даем Украине, для нас заканчивается не только любая ответственность за данную систему вооружений, но и сведения о ней", - ответил он в ходе пятничного брифинга кабмина на вопрос, располагает ли правительство Германии, будучи поставщиком Patriot, данными о том, когда и в какой момент данные системы применяются украинскими военными. Данный вопрос прозвучал в ходе обсуждения слов президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Ил-76 с пленными украинцами был сбит поставленной Западом системой. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240202/tela-1924952188.html

россия

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом 2024-02-02T16:05 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, берлин (город), германия, владимир путин, в мире, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области