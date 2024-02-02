Берлин не знает, могла ли сбить Ил-76 поставленная ФРГ система Patriot
Власти ФРГ заявили об отсутствии данных по системе Patriot, которая сбила Ил-76
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Берлин не располагает данными о том, как и когда украинскими военными силами применяются поставленные Германией системы Patriot, сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт на вопрос о потерпевшем крушении самолете Ил-76 с пленными украинцами.
"С передачей систем вооружений, которые мы даем Украине, для нас заканчивается не только любая ответственность за данную систему вооружений, но и сведения о ней", - ответил он в ходе пятничного брифинга кабмина на вопрос, располагает ли правительство Германии, будучи поставщиком Patriot, данными о том, когда и в какой момент данные системы применяются украинскими военными.
Данный вопрос прозвучал в ходе обсуждения слов президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Ил-76 с пленными украинцами был сбит поставленной Западом системой.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.