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Берлин не знает, могла ли сбить Ил-76 поставленная ФРГ система Patriot - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:05 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/il-76-1925061732.html
Берлин не знает, могла ли сбить Ил-76 поставленная ФРГ система Patriot
Берлин не знает, могла ли сбить Ил-76 поставленная ФРГ система Patriot - РИА Новости, 02.02.2024
Берлин не знает, могла ли сбить Ил-76 поставленная ФРГ система Patriot
Берлин не располагает данными о том, как и когда украинскими военными силами применяются поставленные Германией системы Patriot, сообщил официальный... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:05
2024-02-02T16:05
специальная военная операция на украине
россия
берлин (город)
германия
владимир путин
в мире
вооруженные силы украины
ил-76
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Берлин не располагает данными о том, как и когда украинскими военными силами применяются поставленные Германией системы Patriot, сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт на вопрос о потерпевшем крушении самолете Ил-76 с пленными украинцами. "С передачей систем вооружений, которые мы даем Украине, для нас заканчивается не только любая ответственность за данную систему вооружений, но и сведения о ней", - ответил он в ходе пятничного брифинга кабмина на вопрос, располагает ли правительство Германии, будучи поставщиком Patriot, данными о том, когда и в какой момент данные системы применяются украинскими военными. Данный вопрос прозвучал в ходе обсуждения слов президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Ил-76 с пленными украинцами был сбит поставленной Западом системой. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240202/tela-1924952188.html
россия
берлин (город)
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Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом
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россия, берлин (город), германия, владимир путин, в мире, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Берлин (город), Германия, Владимир Путин, В мире, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Берлин не знает, могла ли сбить Ил-76 поставленная ФРГ система Patriot

Власти ФРГ заявили об отсутствии данных по системе Patriot, которая сбила Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Берлин не располагает данными о том, как и когда украинскими военными силами применяются поставленные Германией системы Patriot, сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт на вопрос о потерпевшем крушении самолете Ил-76 с пленными украинцами.
"С передачей систем вооружений, которые мы даем Украине, для нас заканчивается не только любая ответственность за данную систему вооружений, но и сведения о ней", - ответил он в ходе пятничного брифинга кабмина на вопрос, располагает ли правительство Германии, будучи поставщиком Patriot, данными о том, когда и в какой момент данные системы применяются украинскими военными.
Данный вопрос прозвучал в ходе обсуждения слов президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Ил-76 с пленными украинцами был сбит поставленной Западом системой.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Вчера, 09:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБерлин (город)ГерманияВладимир ПутинВ миреВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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