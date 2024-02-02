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Все обломки сбитого Ил-76 вывезли с места крушения - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 02.02.2024 (обновлено: 11:55 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/il-76-1924987679.html
Все обломки сбитого Ил-76 вывезли с места крушения
Все обломки сбитого Ил-76 вывезли с места крушения - РИА Новости, 02.02.2024
Все обломки сбитого Ил-76 вывезли с места крушения
Все обломки сбитого ВСУ самолета Ил-76 с пленными вывезли с места крушения в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:30
2024-02-02T11:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
происшествия
россия
белгородская область
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Все обломки сбитого ВСУ самолета Ил-76 с пленными вывезли с места крушения в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вывезены последние фрагменты Ил-76 после завершения работы следственно-оперативной группы. Место крушения рекультивировано, передано по акту администрации района", — сказал собеседник агентства.Обломки самолета доставили на специальный полигон.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождающих российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Следственный комитет идентифицировал останки всех погибших.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.На этой неделе президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании.
https://ria.ru/20240202/tela-1924952188.html
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вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия, Россия, Белгородская область
Все обломки сбитого Ил-76 вывезли с места крушения

Все обломки сбитого Ил-76 перевезли с места крушения на специальный полигон

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Все обломки сбитого ВСУ самолета Ил-76 с пленными вывезли с места крушения в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Вывезены последние фрагменты Ил-76 после завершения работы следственно-оперативной группы. Место крушения рекультивировано, передано по акту администрации района", — сказал собеседник агентства.
Обломки самолета доставили на специальный полигон.

Крушение Ил-76

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождающих российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Следственный комитет идентифицировал останки всех погибших.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Вчера, 09:28
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
На этой неделе президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествияРоссияБелгородская область
 
 
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