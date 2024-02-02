https://ria.ru/20240202/il-76-1924987679.html

Все обломки сбитого Ил-76 вывезли с места крушения

Все обломки сбитого Ил-76 вывезли с места крушения - РИА Новости, 02.02.2024

Все обломки сбитого Ил-76 вывезли с места крушения

Все обломки сбитого ВСУ самолета Ил-76 с пленными вывезли с места крушения в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:30

2024-02-02T11:30

2024-02-02T11:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

происшествия

россия

белгородская область

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Все обломки сбитого ВСУ самолета Ил-76 с пленными вывезли с места крушения в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вывезены последние фрагменты Ил-76 после завершения работы следственно-оперативной группы. Место крушения рекультивировано, передано по акту администрации района", — сказал собеседник агентства.Обломки самолета доставили на специальный полигон.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождающих российских офицеров и шесть членов экипажа погибли. Следственный комитет идентифицировал останки всех погибших.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.На этой неделе президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании.

https://ria.ru/20240202/tela-1924952188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, россия, белгородская область