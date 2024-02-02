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Россия обсудит экспорт платформы "Госуслуги" в дружественные страны
Россия обсудит экспорт платформы "Госуслуги" в дружественные страны - РИА Новости, 02.02.2024
Россия обсудит экспорт платформы "Госуслуги" в дружественные страны
Россия ведет переговоры по экспорту платформы "Госуслуги" в дружественные страны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:09
2024-02-02T17:09
2024-02-02T17:09
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия ведет переговоры по экспорту платформы "Госуслуги" в дружественные страны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "Мы обсуждаем, в том числе, экспорт нашей платформы "Госуслуги" в дружественные страны", - заявил Шадаев в эфире телеканала "Россия 1". Он напомнил, что Россия - первая страна, которая сделала освобожденную от любых закрытых продуктов платформу. "В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений", - добавил министр. В четверг во ходе пленарной сессии на форуме Digital Almaty 2024 в Казахстане глава Минцифры сообщал, что портал "Госуслуги" стал пятой цифровой экосистемой в России по масштабу трафика, а число активных пользователей в сутки составляет 10 миллионов человек.
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россия, казахстан, максут шадаев, в мире
Россия, Казахстан, Максут Шадаев, В мире
Россия обсудит экспорт платформы "Госуслуги" в дружественные страны
Глава Минцифры: РФ обсудит экспорт платформы "Госуслуги" в дружественные страны
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия ведет переговоры по экспорту платформы "Госуслуги" в дружественные страны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы обсуждаем, в том числе, экспорт нашей платформы "Госуслуги" в дружественные страны", - заявил Шадаев в эфире телеканала "Россия 1".
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Он напомнил, что Россия - первая страна, которая сделала освобожденную от любых закрытых продуктов платформу. "В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений", - добавил министр.
В четверг во ходе пленарной сессии на форуме Digital Almaty 2024 в Казахстане
глава Минцифры сообщал, что портал "Госуслуги" стал пятой цифровой экосистемой в России по масштабу трафика, а число активных пользователей в сутки составляет 10 миллионов человек.
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