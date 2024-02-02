https://ria.ru/20240202/gorlovka-1924951265.html

Часть Горловки осталась без света после обстрела ВСУ

Часть Горловки осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024

Часть Горловки осталась без света после обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, город частично обесточен, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:25

2024-02-02T09:25

2024-02-02T09:28

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, город частично обесточен, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские каратели подвергают обстрелу Никитовский район Горловки. В зоне повышенной опасности посёлок Комарова… Горловка частично обесточена", написал Приходько. В то же время представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки за пять минут с 8.35 мск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины