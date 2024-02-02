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Часть Горловки осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 02.02.2024 (обновлено: 09:28 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/gorlovka-1924951265.html
Часть Горловки осталась без света после обстрела ВСУ
Часть Горловки осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024
Часть Горловки осталась без света после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, город частично обесточен, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:25
2024-02-02T09:28
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, город частично обесточен, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские каратели подвергают обстрелу Никитовский район Горловки. В зоне повышенной опасности посёлок Комарова… Горловка частично обесточена", написал Приходько. В то же время представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки за пять минут с 8.35 мск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Часть Горловки осталась без света после обстрела ВСУ

Приходько: ВСУ с утра обстреливают Горловку, город частично обесточен

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, город частично обесточен, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Украинские каратели подвергают обстрелу Никитовский район Горловки. В зоне повышенной опасности посёлок Комарова… Горловка частично обесточена", написал Приходько.
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В то же время представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки за пять минут с 8.35 мск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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