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Молдавия не исключает закупок газа у России, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 02.02.2024
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13:16 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/gaz-1925016797.html
Молдавия не исключает закупок газа у России, заявили в Кишиневе
Молдавия не исключает закупок газа у России, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 02.02.2024
Молдавия не исключает закупок газа у России, заявили в Кишиневе
Молдавия не исключает возможности покупать газ у России, заявил глава Министерства энергетики страны Виктор Парликов, его слова приводит Sputnik. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:16
2024-02-02T13:16
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Молдавия не исключает возможности покупать газ у России, заявил глава Министерства энергетики страны Виктор Парликов, его слова приводит Sputnik."Сегодня мы находимся в ситуации, когда можем выбирать: покупать у "Газпрома", на бирже или у других поставщиков", – заявил он.Парликов добавил, что решение будет зависеть от предложенной цены. Молдавия не вводила запрета на российский газ, подчеркнул политик.В прошлом году республика не закупала газ из-за того, что он был дороже, объяснил Парликов.В октябре 2023 года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявлял, что республика больше не будет закупать газ у "Газпрома". По словам министра, стране удалось получить газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке.
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экономика, цены на нефть, молдавия, россия, кишинев, газпром
Экономика, Цены на нефть, Молдавия, Россия, Кишинев, Газпром
Молдавия не исключает закупок газа у России, заявили в Кишиневе

Глава Минэнерго Молдавии Парликов допустил закупку газа у "Газпрома"

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Молдавия не исключает возможности покупать газ у России, заявил глава Министерства энергетики страны Виктор Парликов, его слова приводит Sputnik.
"Сегодня мы находимся в ситуации, когда можем выбирать: покупать у "Газпрома", на бирже или у других поставщиков", – заявил он.
Парликов добавил, что решение будет зависеть от предложенной цены. Молдавия не вводила запрета на российский газ, подчеркнул политик.
В прошлом году республика не закупала газ из-за того, что он был дороже, объяснил Парликов.
В октябре 2023 года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявлял, что республика больше не будет закупать газ у "Газпрома". По словам министра, стране удалось получить газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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16 января, 15:03
 
ЭкономикаЦены на нефтьМолдавияРоссияКишиневГазпром
 
 
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