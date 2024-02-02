https://ria.ru/20240202/gatchina-1925060522.html

Детей, четыре года живших с мумией отца в Гатчине, изъяли из семьи

Детей, четыре года живших с мумией отца в Гатчине, изъяли из семьи - РИА Новости, 02.02.2024

Детей, четыре года живших с мумией отца в Гатчине, изъяли из семьи

Детей, которые четыре года прожили в доме с мумией отца, изъяли из семьи, а их мать отправили на психиатрическую экспертизу, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:02

2024-02-02T16:02

2024-02-02T17:16

происшествия

гатчина

гатчинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Детей, которые четыре года прожили в доме с мумией отца, изъяли из семьи, а их мать отправили на психиатрическую экспертизу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Ленинградской области. По информации Следственного комитета, в частном доме в Гатчинском районе обнаружили мумифицированное тело мужчины 1976 года рождения. Как пишут местные СМИ, оно пролежало четыре года. Все это время в доме жила супруга умершего с четырьмя детьми. "Есть подозрение, что у женщины психическое расстройство, поэтому сейчас ее обследуют психиатры, а дети находятся в ресурсном центре", — сказал собеседник агентства.Прокуратура Ленобласти начала проверку, по итогам которой даст оценку всем обстоятельствам произошедшего и действиям должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20230310/mumiya-1856898196.html

гатчина

гатчинский район

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происшествия, гатчина, гатчинский район