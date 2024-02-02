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Франция подтвердила гибель двух своих граждан на Украине - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/frantsiya-1925013342.html
Франция подтвердила гибель двух своих граждан на Украине
Франция подтвердила гибель двух своих граждан на Украине - РИА Новости, 02.02.2024
Франция подтвердила гибель двух своих граждан на Украине
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений ещё троими. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:59
2024-02-02T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
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стефан сежурне
алексей мешков
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений ещё троими. Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждал, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов. "Два французских гуманитарных работника заплатили своей жизнью за свою приверженность украинцам. Трое ранены", - написал Сежурне на своей странице в соцсети X. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами". Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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в мире, россия, франция, украина, стефан сежурне, алексей мешков, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Стефан Сежурне, Алексей Мешков, Себастьян Лекорню, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Франция подтвердила гибель двух своих граждан на Украине

Сежурне: на Украине погибли два гражданина Франции, ранены еще трое

© фото очевидцаПоследствия удара по базе иностранных наемников ВСУ
Последствия удара по базе иностранных наемников ВСУ
© фото очевидца
Последствия удара по базе иностранных наемников ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений ещё троими.
Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждал, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов.
«
"Два французских гуманитарных работника заплатили своей жизнью за свою приверженность украинцам. Трое ранены", - написал Сежурне на своей странице в соцсети X.
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами".
Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияУкраинаСтефан СежурнеАлексей МешковСебастьян ЛекорнюВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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