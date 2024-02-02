Франция подтвердила гибель двух своих граждан на Украине
Сежурне: на Украине погибли два гражданина Франции, ранены еще трое
© фото очевидцаПоследствия удара по базе иностранных наемников ВСУ
© фото очевидца
Последствия удара по базе иностранных наемников ВСУ. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений ещё троими.
«
"Два французских гуманитарных работника заплатили своей жизнью за свою приверженность украинцам. Трое ранены", - написал Сежурне на своей странице в соцсети X.
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами".
Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.