https://ria.ru/20240202/forum-1925073213.html

О новейшем оружии и Украине. Путин выступил на форуме "Все для Победы!"

О новейшем оружии и Украине. Путин выступил на форуме "Все для Победы!" - РИА Новости, 02.02.2024

О новейшем оружии и Украине. Путин выступил на форуме "Все для Победы!"

Владимир Путин встретился в Туле с участниками форума "Все для победы!" и обсудил с ними работу российского ОПК, ход специальной военной операции, помощь... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:41

2024-02-02T16:41

2024-02-02T19:34

безопасность

россия

владимир путин

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Туле с участниками форума "Все для победы!" и обсудил с ними работу российского ОПК, ход специальной военной операции, помощь волонтеров фронту и другие вопросы. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости. Российское оружие превосходит натовскоеКак сообщил глава государства, продукция российского ВПК пользуется спросом за рубежом и превосходит образцы стран Североатлантического альянса."Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени — там в чем-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят", — сказал президент.Он уточнил, что речь идет о ракетной технике, бронетехнике и обо всех вооружениях, которые применяются на поле боя.Сегодня у российских оборонных предприятий "заказов под завязку", подчеркнул глава государства. Эта продукция на миллиарды долларов идет в том числе за рубеж, добавил он. В частности, "в высшей степени востребован" зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь".В оборонке создали больше полумиллиона рабочих местГоворя о развитии отрасли, Путин напомнил, что в России за последние полтора года в оборонке создали более 520 тысяч новых рабочих мест."Мы также будем работать и думать над решением <...> социальных вопросов, прежде всего, конечно, над дальнейшим повышением заработной платы (для сотрудников предприятий ОПК. — Прим. ред.), решением жилищных вопросов, вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова".Сотрудники оборонных предприятий высокими темпами, которых требует страна, поставляют всю номенклатуру вооружений, в том числе бронетехнику, ракетную технику и высокоточное оружие, подчеркнул Путин. Он рассказал, что "люди напряженно работают на предприятиях, но если надо — выезжают прямо в зону боевых действий, прямо на передовую, и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы".Президент назвал такую работу настоящим героизмом.Россия почти полностью обновила стратегические ядерные силыСреди достижений российского ВПК президент отметил почти полное обновление стратегических ядерных сил."Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая — почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном".ВСУ — террористическая организацияПротивостоящие Российской армии украинские Вооруженные силы превратились в настоящую террористическую организацию, отметил глава государства.Он рассказал историю о жителе Донецка, который, выйдя из своего дома, стал жертвой танкиста Украины. Президент отметил, что мужчину застрелили, поскольку, по мнению киевского военного, мирные жители региона являются "террористами".Такие действия и есть неонацизм, подчеркнул глава государства.Работа врачей — важная часть успеха СВОВ специальной военной операции особую важность играет работа медиков, отметил Путин."Врачи и на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают все для того, чтобы поддержать наших ребят, оказать им помощь, поддержку, вовремя применить новейшие средства, новейшие методики лечения, и это важнейшая составляющая всего успеха".Россияне собрали для армии 11 миллиардов рублейЕдинение многонациональной и многоконфессиональной России, общее отношение к происходящему, общая забота о будущем гарантирует ее победу, сказал президент участникам встречи.Он сообщил, что волонтеры собрали на нужды армии 11 миллиардов рублей."Вся страна, простые люди по тысяче собирали. Одиннадцать миллиардов собрали на нужды армии и нужды фронта".Искренняя поддержка людей бесценна и укрепляет боевой дух российских военных на передовой, сказал президент. Он добавил, что те, кто добросовестно и мужественно выполняют свой долг в тяжелейших условиях, заслуживают низкого поклона.

https://ria.ru/20240202/ukraina-1925053564.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240130/krym-1924433496.html

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Путин о превосходстве новейшего российского вооружения Новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил президент России Владимир Путин. 2024-02-02T16:41 true PT0M59S

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безопасность, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт