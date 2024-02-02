https://ria.ru/20240202/forum-1925054087.html

Форум регионов Белоруссии и РФ проведут в Нижнем Новгороде в 2025 году

Форум регионов Белоруссии и РФ проведут в Нижнем Новгороде в 2025 году - РИА Новости, 02.02.2024

Форум регионов Белоруссии и РФ проведут в Нижнем Новгороде в 2025 году

Нижний Новгород готовится принять очередной форум регионов Белоруссии и РФ в 2025 году, заявила журналистам министр международных и межрегиональных связей... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:41

2024-02-02T15:41

2024-02-02T15:41

парламентское собрание союза беларуси и россии

нижний новгород

наталья кочанова

совет федерации рф

белоруссия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев – РИА Новости. Нижний Новгород готовится принять очередной форум регионов Белоруссии и РФ в 2025 году, заявила журналистам министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. Ранее со ссылкой на председателя верхней палаты белорусского парламента Наталью Кочанову сообщалось, что очередной форум регионов Белоруссии и РФ предлагается провести в Нижнем Новгороде. "Сегодня мы говорили о том, что в прошлом году губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин вышел с инициативой на председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко с предложением провести в 2025 году форум регионов России и Белоруссии. Валентина Ивановна нас с большим удовольствием поддержала. Мы готовимся к этому событию в 2025 году и ожидаем большое количество гостей и из регионов Российской Федерации, и из Республики Беларусь", - сказала Гусева. Белоруссия и Россия с 2014 года поочередно принимают форумы регионов: в прошлом году мероприятие прошло в Уфе, в этом году площадкой проведения станут три города в Витебской области. В этом году тему форума предлагается обозначить как "Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства".

https://ria.ru/20240201/uchebniki-1924879453.html

нижний новгород

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, наталья кочанова, совет федерации рф, белоруссия, россия