Форум регионов Белоруссии и РФ проведут в Нижнем Новгороде в 2025 году
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Нагорную часть и обледеневшую Оку в Нижнем Новгороде
Вид на Нагорную часть и обледеневшую Оку в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев – РИА Новости. Нижний Новгород готовится принять очередной форум регионов Белоруссии и РФ в 2025 году, заявила журналистам министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
Ранее со ссылкой на председателя верхней палаты белорусского парламента Наталью Кочанову сообщалось, что очередной форум регионов Белоруссии и РФ предлагается провести в Нижнем Новгороде.
"Сегодня мы говорили о том, что в прошлом году губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин вышел с инициативой на председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко с предложением провести в 2025 году форум регионов России и Белоруссии. Валентина Ивановна нас с большим удовольствием поддержала. Мы готовимся к этому событию в 2025 году и ожидаем большое количество гостей и из регионов Российской Федерации, и из Республики Беларусь", - сказала Гусева.
Белоруссия и Россия с 2014 года поочередно принимают форумы регионов: в прошлом году мероприятие прошло в Уфе, в этом году площадкой проведения станут три города в Витебской области. В этом году тему форума предлагается обозначить как "Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства".