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Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов
Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов - РИА Новости, 02.02.2024
Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов
Легкомоторный самолет упал на территорию парка жилых автофургонов в штате Флорида, вызвав пожар, сообщает пожарный департамент города Клируотер в соцсети X. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:08
2024-02-02T13:08
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал на территорию парка жилых автофургонов в штате Флорида, вызвав пожар, сообщает пожарный департамент города Клируотер в соцсети X. "Мы прибыли на месте крушения небольшого самолета в парке мобильных домов к югу от торгового центра. Несколько передвижных домов загорелись. На месте происшествия работают пожарные из разных ведомств", - сообщил департамент.На коротком видео, которое выложили пожарные, видны клубы дыма и догорающие обломки самолета. Позже глава местной пожарной службы Скотт Элерс сообщил подробности происшествия."Я могу подтвердить, что у нас есть несколько погибших, как в самолете, так и в передвижном доме", - сказал Элерс, слова которого приводит телеканал NBC.По словам Элерса, самолет рухнул на один из домов. Пожар охватил еще три трейлера, но живущие в них люди смогли выбраться.В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед крушением.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, флорида, сша
Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов
Во Флориде легкомоторный самолет упал на парк жилых автофургонов, есть погибшие
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Легкомоторный самолет упал на территорию парка жилых автофургонов в штате Флорида, вызвав пожар, сообщает пожарный департамент города Клируотер в соцсети X
.
«
"Мы прибыли на месте крушения небольшого самолета в парке мобильных домов к югу от торгового центра. Несколько передвижных домов загорелись. На месте происшествия работают пожарные из разных ведомств", - сообщил департамент.
На коротком видео, которое выложили пожарные, видны клубы дыма и догорающие обломки самолета.
Позже глава местной пожарной службы Скотт Элерс сообщил подробности происшествия.
«
"Я могу подтвердить, что у нас есть несколько погибших, как в самолете, так и в передвижном доме", - сказал Элерс, слова которого приводит телеканал NBC.
По словам Элерса, самолет рухнул на один из домов. Пожар охватил еще три трейлера, но живущие в них люди смогли выбраться.
В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед крушением.
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