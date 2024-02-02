https://ria.ru/20240202/florida-1925015774.html

Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов

Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов - РИА Новости, 02.02.2024

Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов

Легкомоторный самолет упал на территорию парка жилых автофургонов в штате Флорида, вызвав пожар, сообщает пожарный департамент города Клируотер в соцсети X. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:08

2024-02-02T13:08

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал на территорию парка жилых автофургонов в штате Флорида, вызвав пожар, сообщает пожарный департамент города Клируотер в соцсети X. "Мы прибыли на месте крушения небольшого самолета в парке мобильных домов к югу от торгового центра. Несколько передвижных домов загорелись. На месте происшествия работают пожарные из разных ведомств", - сообщил департамент.На коротком видео, которое выложили пожарные, видны клубы дыма и догорающие обломки самолета. Позже глава местной пожарной службы Скотт Элерс сообщил подробности происшествия."Я могу подтвердить, что у нас есть несколько погибших, как в самолете, так и в передвижном доме", - сказал Элерс, слова которого приводит телеканал NBC.По словам Элерса, самолет рухнул на один из домов. Пожар охватил еще три трейлера, но живущие в них люди смогли выбраться.В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед крушением.

https://ria.ru/20240128/samolet-1924003119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, флорида, сша