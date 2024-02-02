Рейтинг@Mail.ru
Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 02.02.2024 (обновлено: 13:14 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/florida-1925015774.html
Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов
Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов - РИА Новости, 02.02.2024
Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов
Легкомоторный самолет упал на территорию парка жилых автофургонов в штате Флорида, вызвав пожар, сообщает пожарный департамент города Клируотер в соцсети X. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:08
2024-02-02T13:14
в мире
флорида
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925014022_0:50:800:500_1920x0_80_0_0_c9688b64690d594d7e613f1dc2c8f6e9.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал на территорию парка жилых автофургонов в штате Флорида, вызвав пожар, сообщает пожарный департамент города Клируотер в соцсети X. &quot;Мы прибыли на месте крушения небольшого самолета в парке мобильных домов к югу от торгового центра. Несколько передвижных домов загорелись. На месте происшествия работают пожарные из разных ведомств&quot;, - сообщил департамент.На коротком видео, которое выложили пожарные, видны клубы дыма и догорающие обломки самолета. Позже глава местной пожарной службы Скотт Элерс сообщил подробности происшествия."Я могу подтвердить, что у нас есть несколько погибших, как в самолете, так и в передвижном доме", - сказал Элерс, слова которого приводит телеканал NBC.По словам Элерса, самолет рухнул на один из домов. Пожар охватил еще три трейлера, но живущие в них люди смогли выбраться.В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед крушением.
https://ria.ru/20240128/samolet-1924003119.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925014022_81:0:748:500_1920x0_80_0_0_a7fd2b46b656f5438dbd34951ac0cd11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, сша
В мире, Флорида, США
Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов

Во Флориде легкомоторный самолет упал на парк жилых автофургонов, есть погибшие

© Clearwater Fire & Rescue DepartmentЛегкомоторный самолет Beechcraft Bonanza V35 разбился в американском штате Флорида
Легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza V35 разбился в американском штате Флорида
© Clearwater Fire & Rescue Department
Легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza V35 разбился в американском штате Флорида
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал на территорию парка жилых автофургонов в штате Флорида, вызвав пожар, сообщает пожарный департамент города Клируотер в соцсети X.
«

"Мы прибыли на месте крушения небольшого самолета в парке мобильных домов к югу от торгового центра. Несколько передвижных домов загорелись. На месте происшествия работают пожарные из разных ведомств", - сообщил департамент.

На коротком видео, которое выложили пожарные, видны клубы дыма и догорающие обломки самолета.
Позже глава местной пожарной службы Скотт Элерс сообщил подробности происшествия.
«
"Я могу подтвердить, что у нас есть несколько погибших, как в самолете, так и в передвижном доме", - сказал Элерс, слова которого приводит телеканал NBC.
По словам Элерса, самолет рухнул на один из домов. Пожар охватил еще три трейлера, но живущие в них люди смогли выбраться.
В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед крушением.
Бельгийская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
В Бельгии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
28 января, 17:57
 
В миреФлоридаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала