https://ria.ru/20240202/fas-1925060784.html

ФАС завела на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах

ФАС завела на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах - РИА Новости, 02.02.2024

ФАС завела на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за последнее время возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:03

2024-02-02T16:03

2024-02-02T16:10

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за последнее время возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. "Топливный рынок является социально значимым. Службой организован мониторинг цен на АЗС. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. В последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах", - сказал он в ходе конференции "Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации". Шаскольский также добавил, что благодаря правительственным мерам по стабилизации рынка цены на нефтепродукты сдерживаются как в розничном, так и в оптовом сегментах. В декабре оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. Тем не менее это не в полной мере отразилось в мелком опте, сообщала ранее ФАС РФ. Также служба отмечала, что ряд нефтяных компаний не полностью выполняют рекомендации властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах. В сентябре ФАС сообщала, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба анализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.

https://ria.ru/20231126/neft-1911891916.html

https://ria.ru/20231227/toplivo-1918394475.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)