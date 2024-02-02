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ФАС завела на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах - РИА Новости, 02.02.2024
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16:03 02.02.2024 (обновлено: 16:10 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/fas-1925060784.html
ФАС завела на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах
ФАС завела на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах - РИА Новости, 02.02.2024
ФАС завела на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за последнее время возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:03
2024-02-02T16:10
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за последнее время возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. "Топливный рынок является социально значимым. Службой организован мониторинг цен на АЗС. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. В последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах", - сказал он в ходе конференции "Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации". Шаскольский также добавил, что благодаря правительственным мерам по стабилизации рынка цены на нефтепродукты сдерживаются как в розничном, так и в оптовом сегментах. В декабре оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. Тем не менее это не в полной мере отразилось в мелком опте, сообщала ранее ФАС РФ. Также служба отмечала, что ряд нефтяных компаний не полностью выполняют рекомендации властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах. В сентябре ФАС сообщала, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба анализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.
https://ria.ru/20231126/neft-1911891916.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС завела на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах

Шасколький: ФАС завела на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зданиие Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за последнее время возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.
"Топливный рынок является социально значимым. Службой организован мониторинг цен на АЗС. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. В последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах", - сказал он в ходе конференции "Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации".
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Шаскольский также добавил, что благодаря правительственным мерам по стабилизации рынка цены на нефтепродукты сдерживаются как в розничном, так и в оптовом сегментах.
В декабре оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. Тем не менее это не в полной мере отразилось в мелком опте, сообщала ранее ФАС РФ. Также служба отмечала, что ряд нефтяных компаний не полностью выполняют рекомендации властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, что может привести к нарушению критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах.
В сентябре ФАС сообщала, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба анализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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