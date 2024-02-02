https://ria.ru/20240202/evropa-1924993426.html

Орбан заявил, что Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США

Орбан заявил, что Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США - РИА Новости, 02.02.2024

Орбан заявил, что Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:46

2024-02-02T11:46

2024-02-02T11:46

виктор орбан

европарламент

евросоюз

в мире

венгрия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg

БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Орбан подчеркнул, что "мир будет, когда в Европе будут перемены". "В июне выборы, на западном сленге говорят "дефицит демократии". Если демократический разрыв между избирателями и избранными руководителями слишком велик, то следуют политические перемены... Если кто-то плохо служит интересам избирателей, то его можно убрать и иногда убирают. По-моему, это и последует, очень легко может последовать на выборах в Европарламент в июне", - сказал Орбан. По его словам, в Европе громче слышен голос проамериканских правительств, которые выстраивают более тесные связи с США. "Из этого я делаю вывод, что американское давление все больше в тех странах, на которые Америка может его оказать. Точки зрения Европы и Америки смешиваются, и у меня часто бывает ощущение, что в Брюсселе некоторыми решениями преследуют не европейские, а американские интересы", - сказал он. Орбан отметил, что сегодня никто не может точно сказать, насколько воля и система суждений США преобладает в решениях, принимаемых в Брюсселе, сам он может "лишь сформировать мнение как участник и наблюдатель". Он также прокомментировал отправку военной помощи Украине со стороны Германии, которая начинала с отправки касок, а дошла до истребителей, назвав это "вопросом на миллион долларов". "Говорят о войне, что это наша война, начинают говорить, что украинцы сражаются за нас, что, по-моему совершенно неправильное понимание. Если украинцы не остановят русских, то те маршем войдут в Берлин. Если я читаю немецкую прессу, там атмосфера мировой войны", - сказал Орбан. В январе таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ опубликовал "план", как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. Ранее Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html

венгрия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор орбан, европарламент, евросоюз, в мире, венгрия, сша