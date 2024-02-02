Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/evropa-1924993426.html
Орбан заявил, что Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США
Орбан заявил, что Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США - РИА Новости, 02.02.2024
Орбан заявил, что Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:46
2024-02-02T11:46
виктор орбан
европарламент
евросоюз
в мире
венгрия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Орбан подчеркнул, что "мир будет, когда в Европе будут перемены". "В июне выборы, на западном сленге говорят "дефицит демократии". Если демократический разрыв между избирателями и избранными руководителями слишком велик, то следуют политические перемены... Если кто-то плохо служит интересам избирателей, то его можно убрать и иногда убирают. По-моему, это и последует, очень легко может последовать на выборах в Европарламент в июне", - сказал Орбан. По его словам, в Европе громче слышен голос проамериканских правительств, которые выстраивают более тесные связи с США. "Из этого я делаю вывод, что американское давление все больше в тех странах, на которые Америка может его оказать. Точки зрения Европы и Америки смешиваются, и у меня часто бывает ощущение, что в Брюсселе некоторыми решениями преследуют не европейские, а американские интересы", - сказал он. Орбан отметил, что сегодня никто не может точно сказать, насколько воля и система суждений США преобладает в решениях, принимаемых в Брюсселе, сам он может "лишь сформировать мнение как участник и наблюдатель". Он также прокомментировал отправку военной помощи Украине со стороны Германии, которая начинала с отправки касок, а дошла до истребителей, назвав это "вопросом на миллион долларов". "Говорят о войне, что это наша война, начинают говорить, что украинцы сражаются за нас, что, по-моему совершенно неправильное понимание. Если украинцы не остановят русских, то те маршем войдут в Берлин. Если я читаю немецкую прессу, там атмосфера мировой войны", - сказал Орбан. В январе таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ опубликовал "план", как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. Ранее Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор орбан, европарламент, евросоюз, в мире, венгрия, сша
Виктор Орбан, Европарламент, Евросоюз, В мире, Венгрия, США
Орбан заявил, что Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США

Орбан: некоторые европейские лидеры служат интересам не своих избирателей, а США

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей.
Орбан подчеркнул, что "мир будет, когда в Европе будут перемены".
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
Инфографика
"В июне выборы, на западном сленге говорят "дефицит демократии". Если демократический разрыв между избирателями и избранными руководителями слишком велик, то следуют политические перемены... Если кто-то плохо служит интересам избирателей, то его можно убрать и иногда убирают. По-моему, это и последует, очень легко может последовать на выборах в Европарламент в июне", - сказал Орбан.
По его словам, в Европе громче слышен голос проамериканских правительств, которые выстраивают более тесные связи с США. "Из этого я делаю вывод, что американское давление все больше в тех странах, на которые Америка может его оказать. Точки зрения Европы и Америки смешиваются, и у меня часто бывает ощущение, что в Брюсселе некоторыми решениями преследуют не европейские, а американские интересы", - сказал он.
Орбан отметил, что сегодня никто не может точно сказать, насколько воля и система суждений США преобладает в решениях, принимаемых в Брюсселе, сам он может "лишь сформировать мнение как участник и наблюдатель".
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию
Вчера, 08:00
Он также прокомментировал отправку военной помощи Украине со стороны Германии, которая начинала с отправки касок, а дошла до истребителей, назвав это "вопросом на миллион долларов". "Говорят о войне, что это наша война, начинают говорить, что украинцы сражаются за нас, что, по-моему совершенно неправильное понимание. Если украинцы не остановят русских, то те маршем войдут в Берлин. Если я читаю немецкую прессу, там атмосфера мировой войны", - сказал Орбан.
В январе таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ опубликовал "план", как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток.
Ранее Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине.
Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой
31 января, 08:00
 
Виктор ОрбанЕвропарламентЕвросоюзВ миреВенгрияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала