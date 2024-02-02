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Курс евро поднялся до 99 рублей
Курс евро поднялся до 99 рублей - РИА Новости, 02.02.2024
Курс евро поднялся до 99 рублей
Курс рубля под конец недели усиливает снижение - в частности, евро превысил уровень 99 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:13
2024-02-02T16:13
2024-02-02T16:21
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Курс рубля под конец недели усиливает снижение - в частности, евро превысил уровень 99 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 16.12 мск подскакивает на 1,09 рубля, до 99,02 рубля – максимума с 9 января.Курс доллара в то же время увеличивается на 64 копейки, до 91,11 рубля, юаня - на 8 копеек, до 12,64 рубля.
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московская биржа, россия, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Россия, Экономика
Курс евро поднялся до 99 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся до 99 рублей впервые с 9 января