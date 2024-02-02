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Курс евро поднялся до 99 рублей - РИА Новости, 02.02.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:13 02.02.2024 (обновлено: 16:21 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/evro-1925063389.html
Курс евро поднялся до 99 рублей
Курс евро поднялся до 99 рублей - РИА Новости, 02.02.2024
Курс евро поднялся до 99 рублей
Курс рубля под конец недели усиливает снижение - в частности, евро превысил уровень 99 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:13
2024-02-02T16:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Курс рубля под конец недели усиливает снижение - в частности, евро превысил уровень 99 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 16.12 мск подскакивает на 1,09 рубля, до 99,02 рубля – максимума с 9 января.Курс доллара в то же время увеличивается на 64 копейки, до 91,11 рубля, юаня - на 8 копеек, до 12,64 рубля.
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московская биржа, россия, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Россия, Экономика
Курс евро поднялся до 99 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся до 99 рублей впервые с 9 января

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Курс рубля под конец недели усиливает снижение - в частности, евро превысил уровень 99 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 16.12 мск подскакивает на 1,09 рубля, до 99,02 рубля – максимума с 9 января.
Курс доллара в то же время увеличивается на 64 копейки, до 91,11 рубля, юаня - на 8 копеек, до 12,64 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаРоссияЭкономика
 
 
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