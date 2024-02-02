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Пакета помощи Евросоюза не хватит на поставленные Украиной цели, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
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12:37 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/es-1925007618.html
Пакета помощи Евросоюза не хватит на поставленные Украиной цели, пишут СМИ
Пакета помощи Евросоюза не хватит на поставленные Украиной цели, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
Пакета помощи Евросоюза не хватит на поставленные Украиной цели, пишут СМИ
Пакет помощи от Европейского союза, который предусматривает выделение 50 миллиардов евро из бюджета ЕС Украине, недостаточно для достижения Киевом "своих целей" РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:37
2024-02-02T12:37
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пакет помощи от Европейского союза, который предусматривает выделение 50 миллиардов евро из бюджета ЕС Украине, недостаточно для достижения Киевом "своих целей" в конфликте с РФ, заявила испанская газета Pais. В четверг лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества. По данным Pais, новый пакет ЕС поступил "в критический момент" для Украины. Как подчеркивает издание, проблема в том, что без Вашингтона у Украины "нет шансов" противостоять РФ. Отмечается, что Киев беспокоится прежде всего о том, что происходит в Вашингтоне. "Одних этих денег (50 миллиардов евро - ред.) будет недостаточно для достижения Украиной своих целей",- отмечает газета со ссылкой на заявления лидеров страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Пакета помощи Евросоюза не хватит на поставленные Украиной цели, пишут СМИ

Pais: помощи Украине от ЕС в 50 млрд евро не хватит для достижения целей Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пакет помощи от Европейского союза, который предусматривает выделение 50 миллиардов евро из бюджета ЕС Украине, недостаточно для достижения Киевом "своих целей" в конфликте с РФ, заявила испанская газета Pais.
В четверг лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества.
По данным Pais, новый пакет ЕС поступил "в критический момент" для Украины. Как подчеркивает издание, проблема в том, что без Вашингтона у Украины "нет шансов" противостоять РФ. Отмечается, что Киев беспокоится прежде всего о том, что происходит в Вашингтоне.
«
"Одних этих денег (50 миллиардов евро - ред.) будет недостаточно для достижения Украиной своих целей",- отмечает газета со ссылкой на заявления лидеров страны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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